لزوم افزایش ظرفیت صنایع تبدیلی همراه با کشت چغندر در آذربایجان غربی

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا اصغری ظهر سه شنبه در جلسه کمیته سیاست گذاری کشت چغندرقند آذربایجان غربی میزان محصول برداشت شده از اراضی استان طی امسال را بالغ بر یک میلیون و600 هزار تن اعلام کرد و افزود: توسعه کشت چغندر باید همگام با توسعه ظرفیت کارخانجات تبدیلی انجام شود.



وی با اشاره به اینکه یک میلیون و 650 هزار تن به کارخانجات استان تحویل داده شده، بیان داشت: با توجه به ظرفیت محدود کارخانجات و شرایط اقلیمی استان، سیاست های سازمان درقبال کشت چغندر ثابت نگه داشتن آن و یا کاهش کشت این محصول است.



رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی اظهار داشت: استان تا کنون دارای پنج واحد کارخانه قند بوده که این واحد ها می توانند سالانه نزدیک به یک میلیون و 250 هزار تن چغندر قند را خریداری و تبدیل کنند.



از چغندرکاران آزاد حمایت نمی کنیم



اصغری با بیان اینکه از فصل زراعی آینده، هیچ حمایتی از چغندر کاران آزاد نمی کنیم، اظهار داشت: این افراد باید بر اساس اصول و سیاست های جهاد کشاورزی اقدام به کشت این محصول استراتژیک کنند.



وی با بیان اینکه پیش بینی تولید چغندرقند برای امسال یک میلیون و 650 هزار تن بوده که نسبت به سال گذشته 20 درصد افزایش دارد، اظهار داشت: عملکرد در واحد سطح برای چغندر قند در استان 52 تن در هکتار است.



این مسئول در ادامه افزود: آذربایجان غربی با تولید 42 درصد از چغندرقند تولیدی کشور، رتبه اول تولید این محصول را در کشور دارا بوده و هر کیلوگرم چغندرقند تولیدی با عیار 16 درصد 900 ریال است.



اعمال محدودیت کشت چغندر قند در حوضه دریاچه ارومیه



رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی با بیان اینکه به منظور کمک به طرحهای احیای دریاچه ارومیه، محدودیت کشت چغندر قند در حوزه آبریز دریاچه ارومیه اعمال می شود، بیان داشت: این اقدام با جدیت تمام، در راستای جلوگیری از خشک شدن دریاچه و با توجه به احتیاج زیاد چغندر قند به آب اعمال شده و تولید آن به دیگر حوزه های آبریز استان منتقل می شود.



ممنوعیت تغییر کاربری اراضی زراعی و باغها در خارج از محدوده قانونی شهرها و شهرکها



اصغری گفت: مطابق قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها، تغییر کاربری اراضی زراعی و باغها در خارج از محدوده قانونی شهرها و شهرکها و خارج از محدوده قانونی روستاهایی که دارای طرح هادی مصوب بوده و نیز خارج از حریم قانونی راهها و راه آهن ممنوع است.



وی با بیان اینکه تشخیص موارد ضروری تغییر کاربری به عهده کمیسیون تبصره یک ماده یک مستقر است، ادامه داد: همه مالکان یا متصرفان اراضی زراعی و باغها که به صورت غیر مجاز و بدون اخذ مجوز از کمیسیون اقدام به تغییر کاربری می کنند، به پرداخت جزای نقدی و در صورت تکرار جرم به حداکثر جزای نقدی و حبس از یک تا شش ماه محکوم می شوند.



این مسئول ادامه داد: برای متقاضیان احداث گاوداری و یا مرغداری که نیاز به زمین دارند از طریق منابع طبیعی و بصورت استیجاری زمین مورد نیاز را واگذار کرده و برای اجرای طرحهای کشاورزی در اراضی آبی و باغها محدودیت ایجاد کرده و با متخلفان بصورت قانونی برخورد می کنیم.