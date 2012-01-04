کمیته امداد (ره) بالاترین سهم را در اشتغالزایی دالاهو دارد

به گزارش خبرنگار مهر، صبح چهارشنبه در جلسه کارگروه اشتغال شهرستان دالاهو گفت: از مجموع هزار و 846 نفر اشتغالزایی سهم شهرستان بیش از 88/95 درصد یعنی اشتغالزایی هزار و 770 نفر محقق شده است.

فرماندار شهرستان دالاهو تاکید کرد: کمیته امداد حضرت امام خمینی (ره) با اشتغالزایی هزار و 60 نفر بالاترین سهم را در اشتغالزایی شهرستان دالاهو داشته است.

هاشمی نیا افزود: از مسئولان می خواهیم که رشته های مصوب در طرح مشاغل خانگی را به شهروندان اعلام کنند.

وی تعداد این رشته ها را 216 رشته عنوان کرد و گفت: مشاغل خانگی در شهرستان دالاهو می توانند سهم مهی در کاهش آمار بیکاری در این منطقه داشته باشند.

فرماندار شهرستان دالاهو در پایان تاکید کرد: از مسئولان و نهادهای شهرستان می خواهیم که در زمینه اشتغال بیشتر از پیش تلاش کنند و در طرح مشاغل خانگی این شهرستان را همواره یاری گر باشند.

