موفقیت در نیم فصل دوم بسیار سخت است/ شرط معاوضه پولادی با فتحی

منصور قنبرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد آخرین وضعیت معاوضه حمید فتحی، کاپیتان تیم نفت با مهرداد پولادی ضمن بیان مطلب فوق گفت: با توجه به اینکه دو باشگاه نفت تهران و مس کرمان با یکدیگر خواهرخوانده هستند و خارج از مباحث فنی مراودات زیادی با هم داریم، قرار است بعدازظهر امروز چهارشنبه در خصوص معاوضه این دو بازیکن با باشگاه مس مذاکره کنیم.

وی با بیان اینکه این پیشنهاد از سوی مسئولان باشگاه مس مطرح شده اما قطعی نیست، افزود: فتحی کاپیتان با اخلاق و فنی تیم ماست و برای نظرش احترام خاصی قائل هستیم. برای‌مان رضایت قلبی فتحی در این انتقال مهم است و در صورت رضایت وی و مذاکرات نهایی با مدیران باشگاه مس، وضعیت نهایی معاوضه فتحی با پولادی مشخص خواهد شد.

مدیرعامل باشگاه نفت تهران با اشاره به اینکه تیم فوتبال این باشگاه اردوی بسیار خوبی را در جزیره کیش داشته است، ادامه داد: با جذب سه بازیکن جدید، رفع کامل مصدومیت نفرات و در صورت حضور پولادی در نفت، شرایط تیم برای حضور در نیم فصل دوم لیگ برتر، بهتر خواهد شد و با توان بیشتری در این مسابقات به میدان می‌‎رویم.

قنبرزاده از کار سخت تیم نفت در نیم فصل دوم لیگ برتر سخن گفت و اظهار داشت: از ابتدای فصل هدفگذاری ما رسیدن به رتبه یک رقمی در جدول بود اما هرچه تیم در جدول بالاتر برود، بهتر است. البته در نیم فصل دوم تیم‌های دیگر هم قدرتمند شده‌اند و کار همه تیم‌ها برای رسیدن به موفقیت بسیار سخت است.

وی با بیان اینکه "امروز ادعا می‌کنم نفت به ثبات نسبی رسیده است"، تاکید کرد: هدف مدیریت باشگاه این است که فشار کمتری روی بازیکنان باشد، به همین دلیل براساس منطق عملکردشان را بررسی می‌کنیم. آنها تا به امروز نتایج خوبی کسب کرده‌اند، ضمن اینکه فاصله تیم اول تا هشتم لیگ بسیار کم است و با یکی دو برد، رده‌های تیم‌ها در جدول جابه‌جا می‌شود.

مدیرعامل باشگاه نفت تهران در پایان در مورد دیدار نفت با فجرسپاسی گفت: فجر تیمی آماده بوده که در چند بازی آخر عملکرد قابل احترامی داشته است. قطعا هر دو تیم در بازی روز پنجشنبه به فکر ارائه بازی زیبا و رسیدن به پیروزی هستند که در این بین ما هم می‌خواهیم در ورزشگاه خانگی به سه امتیاز کامل دست یابیم.

دیدار تیم‌های فوتبال نفت تهران و فجرسپاسی شیراز در هفته هجدهم رقابت‌های لیگ برتر باشگاه‌های کشور ساعت 15 فردا پنجشنبه در ورزشگاه دستگردی تهران برگزار می‌شود.