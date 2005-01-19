پيترجكسون ازمشكلات ساخت فيلم استخوانهاي دوست داشتني مي گويد

" پيترجكسون " درپشت صحنه فيلم " ارباب حلقه ها "

به گزارش خبرنگارسينمايي " مهر" پيترجكسون ، كارگردان فيلم " استخوانهاي دوست داشتني " با اعلام مطلب فوق گفت :" داستان فيلم استخوانهاي دوست داشتني پيرامون شخصيتي به نام سوزي شكل مي گيرد كه پس ازمرگ ، ازبهشت عملكرد خانواده وماموري كه براي دستگيري قاتل وي به خدمت گرفته شده است ، را به نظاره مي نشيند."

كارگردان سه گانه " ارباب حلقه ها " درادامه صحبتهايش افزود :" ما تمايل داريم كه صحنه هاي مربوط به بهشت واقعي ودرعين حال معنوي ازكاردر آيداما دست يافتن به چنين چيزي به هيچ وجه آسان نيست."

"جكسون " وشريكش " فران والش " براي حل اين مشكل مدتها تحقيق وبررسي كردند.اودراين مورد مي گويد :" درطول شش سال گذشته ما هرروزصبح ازخواب بيدارمي شديم وبه اين مسئله مي انديشيديم اين درحاليست كه مديران شركت فيلمسازي درانتظارمشاهده فيلمنامه نهايي بودند. ماتمايل داشتيم كارساخت فيلم هنگ كنگ را به پايان برسانيم وسپس كاربرروي پروژه ديگرراآغازكنيم."

فيلم " استخوانهاي دوست داشتني " به احتمال بسياردرسال 2007 مهمان سالنهاي سينما مي شود.