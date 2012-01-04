چهل و چهارمین سالگرد درگذشت جهان پهلوان تختی در شهرری برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، قاسم رسته صبح چهارشنبه در نشستی مطبوعاتی در جمع خبرنگاران افزود: مراسم درگذشت جهان پهلوان تختی ساعت 10 صبح روز شنبه 17 دیماه جاری بر مزار آن پهلوان نامی ایران در ابن بابویه شهرری برگزار خواهد شد.

وی بیان کرد: جهان پهلوان "غلامرضا تختی" در پنجم شهریورماه سال 1309 در تهران متولد و روز 17 دیماه سال 1346 از دنیا رفت.

این مسئول افزود: مرحوم تختی در مسابقات جهانی هلسینکی فنلاند، بازیهای المپیک هلسینکی فنلاند، جشنواره جهانی ورشو لهستان، بازیهای المپیک ملبورن استرالیا، مسابقات جهانی صوفیه بلغارستان، بازیهای آسیایی توکیو ژاپن، مسابقات جهانی تهران – ایران، بازیهای المپیک رم ایتالیا، مسابقه های جهانی یوکوهاما ژاپن با کسب مدالهای طلا و نقره برای شور ایران نام آوری کرد.

وی عنوان کرد: به همین دلیل کمیته ای با حضور نمایندگان دستگاههای مختلف از جمله شهرداری، اداره ورزش و جوانان، فرمانداری، نیروی انتظامی و فدراسیون کشتی برای برگزاری هرچه بهتر این مراسم تشکیل شده است.

رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان ری ادامه داد: با بیان اینکه در این برنامه سعی شده است که مباحث فرهنگی نیز مورد توجه قرار گیرد، افزود: در مراسم سالروز درگذشت جهان پهلوان تختی همچون سالهای گذشته شخصیتهای سیاسی، فرهنگی و ورزشی و همچنین ورزشکاران، پیشکسوتان و همه دوستداران پهلوان نامی ایران حضور خواهند داشت.

وی گفت: خوشبختانه همه دستگاهها همکاری و تعامل خوبی در این زمینه داشته و مقدمات برگزاری این مراسم نیز فراهم شده است.