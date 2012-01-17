آخرین وضعیت لایحه فرزند خواندگی/ میراثی دیگر برای مجلس نهم!

به گزارش خبرنگار مهر، لایحه فرزند خواندگی که با گذشت 35 سال از قانون قبلی آن تدوین و در صحن علنی مجلس به تصویب نمایندگان رسیده بود انتظار می رفت برای رفع مشکلات واگذاری کودکان بی سرپرست و بد سرپرست سازمان بهزیستی به خانواده ها به سرعت به تصویب و اجرا شود اما اینگونه نشد و با گذشت دو سال از زمان تصویب این لایحه ایرادات آن همچنان پابرجاست.

کارشناسان معتقدند با قانون قبلی فرزند خواندگی امکان واگذاری کودکان بدسرپرست به خانواده‌ها وجود نداشت و همچنین شرایط برای واگذاری کودکان بی سرپرست نیز بسیار سخت بود به همین دلیل تصویب قانون جدید می تواند در جهت رفع مشکلات و موانع موجود بسیار موثر باشد.

مدیر کل دفتر کودک و نوجوان سازمان بهزیستی در گفتگو با خبرنگار مهر در تشریح آخرین وضعیت لایحه فرزند خواندگی گفت: لایحه فرزند خواندگی به منظور تسهیل در شرایط واگذاری کودکان بی سرپرست و بد سرپرست تحت پوشش سازمان بهزیستی تدوین و در سال 88 درمجلس به تصویب رسید و برای تصویب نهایی و ابلاغ به دستگاهها به شورای نگهبان ارسال شد.

حمید رضا الوند افزود: در نهایت شورای نگهبان ایراد شرعی به این لایحه گرفت و قرار شد تعیین تکلیف کودکان بی سرپرست از لحاظ شرعی با اذن ولی فقیه باشد به همین دلیل این مورد باید در لایحه فرزند خواندگی مد نظر قرار گیرد.

مدیرکل دفتر کودک و نوجوان سازمان بهزیستی تاکید کرد: ایراد شورای نگهبان از طریق دفتر نهاد رهبری پیگیری و منجر به تشکیل جلسه ای ابتدای این ماه در دفتر حقوقی نهاد رهبری شد که در این جلسه نمایندگانی از دفتر ریاست جمهوری، مجلس و سازمان بهزیستی حضور داشتند که در آن در خصوص سوال و ایراد شورای نگهبان بحث و گفتگو شد.

وی در مورد ابهامات و ایرادات وارده از سوی شورای نگهبان افزود: در نهایت قرار شد که بخش حقوقی نهاد رهبری این موضوع را پیگیری و سوال شورای نگهبان را به صورت شفاف اخذ کند و پس از آن مواردی که با قوانین شرع نیز مغایرت دارد تطبیق داده شود.

به گفته وی، البته هنگامی که این لایحه در صحن مجلس به تصویب رسید به قانون تبدیل شد و بنابراین دیگر لایحه نبوده و قانون است که پس از رفع ایراد شورای نگهبان برای اجرایی شدن به دستگاهها ابلاغ می شود.

الوند در مورد طولانی شدن روند تصویب و رفع ایراد لایحه فرزند خواندگی گفت: این قانون به دلیل تغییر مدیریتها در سازمان بهزیستی مدتی به تعویق افتاد و با روی کار آمدن مدیریت جدید مجددا به جریان افتاد.

مدیرکل دفتر کودک و نوجوان سازمان بهزیستی تاکید کرد: قرار است نهاد رهبری طی 2 هفته آینده این موضوع را پیگیری کند و بعد از طریق معاونت حقوق پاسخ آن به بهزیستی ارائه شود.

وی افزود: بهزیستی آمادگی کامل برای همکاری در تمامی مفاد این قانون با شورای نگهبان را دارد که امیدواریم هرچه سریعتر این ایراد رفع و قانون برای اجرا آماده شود.

از سویی دیگر مخبرکمیسیون اجتماعی مجلس نیز در این خصوص عنوان کرد که به دلیل افزایش حجم کار نمایندگان، تصویب نهایی لایحه فرزندخواندگی به ماههای پایانی سال نمی‌رسد و به سال آینده موکول می‌شود.

سید جواد زمانی افزود: با توجه به طرحها و لوایح زیادی که در دستور کار مجلس قرار دارد این احتمال وجود دارد که لایحه فرزند خواندگی در ماههای ابتدایی سال آینده بررسی ‌شود.

وی در مورد مشکلات لایحه فرزند خواندگی گفت: پس از ارسال به شورای نگهبان برای تصویب نهایی، این نهاد ایراد شرعی به این لایحه را وارد دانست به همین دلیل لایحه برای رفع مشکل به سازمان بهزیستی بازگردانده شد.

زمانی تاکید کرد: پس از رفع مشکل، لایحه فرزند خواندگی برای بررسی نهایی باید مجددا به مجلس بازگردانده شود اما به دلیل حجم بالای کار امکان بررسی آن طی چند ماه دیگر وجود ندارد.

به نظر می رسد با توجه به اینکه درماههای پایانی فعالیت مجلس هشتم قرار داریم و طرحها و لوایح زیادی نیز در دستور کار نمایندگان است تصویب این لایحه به عمر این نرسد و به مجلس نهم موکول شود که آن هم احتمالا در ماههای ابتدایی به دلیل آغاز کار نمایندگان در دستور کار قرار نگیرد.

در هر حال باید سال آینده در انتظار رفع ایراد و تصویب این لایحه در مجلس و تامین نظر شورای نگهبان و تصویب آنها باشیم تا سرانجام لایحه فرزند خواندگی برای اجرا آماده شود.