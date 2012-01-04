به گزارش خبرنگار مهر، سعید علی حسینی طبق اعلام فدراسیون بین المللی وزنه برداری تا سال 2021 قادر به حضور در میدان نخواهد بود و این در حالی است که حکم اولیه این فدراسیون، محرومیت مادام العمر برای وزنه بردار سنگین وزنه ایران بود.
علی حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص محرومیت خود اظهار داشت: وکلای من پیگیر پرونده هستند و امیدوارم که بتوانند مسئولان فدراسیون جهانی را متقاعد کنند تا از میزان محرومیتم کاسته شود و دوباره بتوانم به میدان بازگردم. قاضی پرونده با توجه به مدارکی که از سوی وکلای ایرانی در اختیار وی قرار داده شده در خصوص این محرومیت تصمیم گیری میکند.
وی با بیان اینکه در حال حاضر مشغول تحصیل است، افزود: من هم اکنون در رشته کارشناسی تربیت بدنی به تحصیل مشغول هستم. تمرینات را رها کردهام اما گاهی اوقات در سالن بدنسازی حضور پیدا میکنم تا خیلی هم از ورزش دور نمانم. چه میشود کرد، زندگی همین است.
رکورددار دسته فوق سنگین جوانان جهان تصریح کرد: رکورد 206 کیلوگرم یکضرب و 245 کیلوگرم دوضرب در اختیار من است با این حال میدانم هیچ رکوردی نیست که دست نخورده باقی بماند. وزنه برداران جوان آینده رکورد مرا بهبود میبخشند.
علی حسینی در خصوص بهداد سلیمی، وزنه بردار دسته فوق سنگین تیم ملی ایران، گفت: بهداد ورزشکار بزرگی است و در رقابتهای جهانی فرانسه هم موفق شد به مدال طلا دست پیدا کند. من دعا میکنم که او بتواند در المپیک لندن هم به مدال طلا برسد.
وی در پایان گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: اگر وکلای من موفق نشوند که در ارتباط با کاهش محرومیت به جایی برسند، از سال 2021 میتوانم به عرصه وزنه برداری بازگردم که در آن زمان 33 ساله خواهم بود و فکر میکنم دیگر خیلی دیر است. با این حال امیدوارم این محرومیت بیش از این کاسته شود تا بتوانم برای ایران افتخار کسب کنم.
نظر شما