دو شمشیرباز یزدی به اردوی تیم ملی دعوت شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، بنابر اعلام فدراسیون شمشیربازی جمهوری اسلامی ایران، محمد فتوحی و سجاد پورسلمان دو سابریست یزدی باید از 17 دی ماه به مدت 10 روز در اردوی تیم ملی بزرگسالان کشورمان حضور یابند.

این اردو در سالن شهید کلاهدوز مجموعه ورزشی شهید شیرودی تهران زیر نظر "گری کرینکف" مربی روس برگزار خواهد شد.

از سراسر کشور شش سابریست به این اردو دعوت شدند که دو نفر از آنها یزدی هستند.

نایب رئیس هیئت تنیس روی میز استان یزد منصوب شد

طی حکمی از سوی رئیس هیئت تنیس روی میز استان یزد، رزا رهاوی به عنوان نایب رئیس هیئت استان منصوب شد.

رهاوی که اخیرا از سوی فدراسیون تنیس روی میز به عضویت کمیته تحقیقات و آموزش این فدراسیون برگزیده شده است، دارای مدرک دکترای رفتار حرکتی و عضو هیئت علمی دانشگاه است.

وی داور ملی و مربی درجه یک تنیس روی میز است و قبل از وی، جیوه عهده دار این مسئولیت بود.

برگزاری کلاس ارتقا داوری کاراته در یزد

کلاس ارتقا داوری کاراته در یزد برگزار خواهد شد.

یک دوره استاژ و کلاس ارتقا داوری کاراته در بخش آقایان روز جمعه 16 دی ماه به میزبانی یزد برگزار خواهد شد.

این دوره زیر نظر فدراسیون کاراته طی دو روز و به مدرسی منوچهر وحیدی مسئول کمیته داوران سبک های آزاد کشور در بخش آقایان برگزار می شود.

دعوت از رکابزن یزدی برای حضور در اردوی تیم ملی دوچرخه سواری

بنابر دعوت فدراسیون دوچرخه سواری، رکابزن یزدی در اردوی تیم ملی آقایان و در مواد استقامت حضور خواهد یافت.

فدراسیون دوچرخه سواری جمهوری اسلامی ایران از 19 رکابزن از سراسر کشور برای حضور در اردوی تیم ملی دوچرخه سواری کشور در مواد استقامت دعوت به عمل آورد که در میان آنها نام حمید بیک خورمیزی رکابزن یزدی نیز به چشم می خورد.

اردوی تیم ملی دوچرخه سواری کشور در مواد استقامت و در رده سنی بزرگسالان از 18 دی ماه به میزبانی استان بوشهر برای حضور در مسابقات قهرمانی آسیا برگزار می شود.

سی و دومین دوره رقابتهای دوچرخه سواری قهرمانی آسیا در رده سنی بزرگسالان از 20 تا 30 بهمن ماه سال جاری در شهر کوالالامپور کشور مالزی برگزار خواهد شد.

رکابزنان حاضر در این دوره از اردوی تیم ملی، زیر نظر "مارکوس توماس نیگل" به عنوان سرمربی تمرین خواهند کرد.