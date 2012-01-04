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۱۴ دی ۱۳۹۰، ۱۰:۴۵

گزارش مهر از بورسیه 3875 نفر در دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی

گزارش مهر از بورسیه 3875 نفر در دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی

سهمیه دانشگاهها، موسسات آموزش عالی و مراکز تحقیقاتی برای بورس داخل در سال جاری اعلام شده است و بر اساس آن 3 هزار و 875 نفر در 102 دانشگاه و موسسه بورسیه می شوند.

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس این فهرست 102 دانشگاه و موسسه آموزش عالی میزان ظرفیت بورس خود را به تفکیک رشته های مورد نظر اعلام کرده اند.

بر اساس اعلام دفتر نظارت و ارزیابی وزارت علوم، 3 هزار و 875 نفر بورس می شوند. بیشترین سهمیه اختصاص یافته مربوط به دانشگاه پیام نور با 192 نفر ظرفیت بورس و کمترین ظرفیت مربوط به پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران، دانشگاه فنی حرفه ای و مرکز مطالعات و پژوهشهای جمعیتی آسیا و اقیانوسیه با یک نفر بورسیه است.

فهرست سهمیه بورس دانشگاهها در سال 90

 ادامه فهرست سهمیه بورس دانشگاهها در سال 90

فهرست سهمیه بورس در پژوهشگاه ها و مراکز تحقیقاتی 

فهرست سهمیه بورس سایر مراکز آموزش عالی  در سال 90

کد مطلب 1500930

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