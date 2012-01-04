احتمال کاهش صادرات پتروشیمی به اروپا/ایران 11میلیارد دلار پتروشیمی صادر کرد

عبدالحسین بیات در گفتگو با مهر درباره آخرین وضعیت صادرات محصولات پتروشیمی ایران به کشورهای عضو اتحادیه اروپا، گفت: در حال حاضر هیچگونه محدودیتی برای صادرات محصولات پتروشیمی ایران به اروپا وجود ندارد.

مدیر عامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی با اعلام اینکه در شرایط فعلی ممکن است چالش‌هایی در نقل و انتقال مالی وجود داشته باشد، تصریح کرد: با این وجود، این عوامل به هیچ وجه در کاهش صادرات محصولات پتروشیمی ایران بازدارنده نبوده اند.

معاون وزیر نفت با تاکید بر اینکه تاکنون هیچ یک از صادرکنندگان خصوصی ایران مشکلی مبنی بر توقف و یا کاهش فروش محصولات پتروشیمی مطرح نکرده اند، اظهار داشت: درحال حاضر ایران یکی از با کیفیت ترین محصولات پتروشیمی را به کشورهای مختلف جهان صادر می کند.

این مقام مسئول در پاسخ به مهر درباره احتمال عدم تحقق صادرات 2 میلیارد دلار محصول پتروشیمی توسط ایران به اروپا، توضیح داد: در شرایط فعلی نمی توان رو یک عدد خاص تمرکز کرد.

این عضو هیئت مدیره شرکت ملی صنایع پتروشیمی با اشاره به وجود رکود و بحران اقتصادی در سطح برخی از کشورهای عضو اتحادیه اروپا، بیان کرد: در شرایط رکود و بحران اقتصادی اروپا نمی توان انتظار صادرات بالای محصولات پتروشیمی را داشت.

وی با بیان اینکه در شرایط بحران معمولا کشورهای اروپایی خرید کالاهای اولویت دار را در دستور کار قرار می دهند، اظهارداشت: هم اکنون در بازارهای پتروشیمی ایران تنوع کافی برای صدور محصولات اعمال شده است.

مدیر عامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی همچنین از صدور 11 میلیارد دلار محصول پتروشیمی از ایران در 9 ماهه نخست سالجاری خبر داد و خاطر نشان کرد: صادرات پتروشیمی ایران در این مدت حدود 36 درصد رشد داشته است.

معاون وزیر نفت پیشتر با اشاره به برنامه ریزی برای متنوع سازی سبد تولید و صادرات پتروشیمی ایران به مهر گفته بود: در حال حاضر با دریافت مجوز بین‌المللی هیچ محدودیتی در صادرات محصولات پتروشیمی به اروپا وجود ندارد.

به گزارش مهر، اتحادیه اروپایی سال 2007 میلادی تصمیم گرفت سیستمی را تحت عنوان "ریچ" طراحی کند که بر اساس این پروژه جدید زیست محیطی باید تمامی مواد شیمیایی قبل از ورود به بازار اروپا مورد آزمایش قرار گیرند.



بر اساس نظام ‌نامه ریچ باید تمامی محصولات شیمیایی صادراتی به اتحادیه منطقه یورو زیر پوشش این قانون قرار بگیرند و تولیدکنندگان و وارد کنندگان محصولات پتروشیمی و شیمیایی باید آمار دقیقی از مواد تولید و وارد شده ارائه کنند، ضمن آنکه هیچ شرکتی حق تولید و یا بازاریابی مواد ثبت نشده را ندارد.



از ابتدای سال 2011 میلادی تاکنون نزدیک به 30 محصول پتروشیمی و فرآورده پلیمری ایران در لیست اتحادیه اروپا ثبت نام شده است و از این رو سهم حدود 11 درصدی کشورهای اروپایی در بازار محصولات پتروشیمی ایران حداقل تا سال 2013 میلادی حفظ خواهد شد.



در حال حاضر انواع محصولات پتروشیمی ایران به 17 کشور اروپایی صادر می شود به طوریکه در شرایط فعلی ایران دومین صادرکننده بزرگ صادرات پلی اتیلن سنگین و متانول به کشورهای اروپایی است.



بر اساس آمارهای نیمه رسمی، جمهوری اسلامی ایران سالانه حدود 2 میلیارد دلار انواع محصولات پتروشیمی و فرآورده‌های پلیمری به کشورهای مختلف اروپایی صادر می کند.