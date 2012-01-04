بروس ویلیس "طرح مورد علاقه" را پذیرفت

به گزارش خبرنگار مهر، این فیلم را "استفن فریرز" کارگردانی کرده و فیلمنامه آن بر اساس کتاب خاطرات "بث ریمر" نوشته شده است.



فریرز پیش از این فیلم هایی چون ملکه، قهرمان و گیلاس را در کارنامه خود دارد.



رینر این کتاب خاطرات را در سال 2010 منتشر کرد که با استقبال منتقدان قرار گرفت. جالب این‌که امتیاز اقتباس از این کتاب سه سال قبل از انتشارش توسط رندوم هوس فیلم خریداری شد.



در این فیلم بازیگرانی چون بروس ویلیس، کارتین زتاجونز و ربکا هال به ایفای نقش پرداخته اند.