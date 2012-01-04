کیفیت را قربانی کمیت در انیمیشن نکنیم

عمار قنبرزاده؛ سرپرست بخش لیاوت انیمیشن "پائیز گرم" از تولیدات مرکز صبا با بیان اینکه راهاندازی شبکه مستقل انیمیشن اتفاق خجستهای است، به خبرنگار مهر گفت: البته نباید فقط به تولید زیاد فکر کنیم و کیفیت را قربانی زمان زیاد تولید کنیم.
وی با اشاره با به درآمدزا بودن تولید انیمیشن افزود: کشورهایی که به این امر توجه کردند، توانستند پیشرفتهای خوبی در این بخش داشته باشند و این امر باعث شده که کسانی که در تولید این انیمیشنها نقش دارند به جز تولید دغدغه دیگر نداشته باشند.
قنبرزاده در پاسخ به این سئوال که آیا فکر میکردید در اختتامیه جشنواره جام جم جایزه بگیرید یا نه؟ گفت: ماهم مثل همه در حال نگاه کردن به آقای شهیدیفر، مجری بودیم و منتظر شنیدن نام کسی بودیم که برنده بهترین لی اوت اعلام شود و اصلاً انتظار نداشتیم نام ما را صدا کنند تا روی سن برویم و جایزه بهترین لیاوت انیمیشن را بگیریم.
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