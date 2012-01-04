  1. فرهنگ و ادب
  2. سایر
۱۴ دی ۱۳۹۰، ۱۲:۱۲

عمار قنبرزاده:

کیفیت را قربانی کمیت در انیمیشن نکنیم

کیفیت را قربانی کمیت در انیمیشن نکنیم

سرپرست لی اوت انیمیشن "پائیز گرم" با اشاره به اینکه راه‌اندازی شبکه مستقل انیمیشن اتفاق خجسته‌ای است، گفت: باید مراقب باشیم تا کیفیت را قربانی کمیت در انیمیشن نکنیم.

عمار قنبرزاده؛ سرپرست بخش لی‌اوت انیمیشن "پائیز گرم" از تولیدات مرکز صبا با بیان اینکه راه‌اندازی شبکه مستقل انیمیشن اتفاق خجسته‌ای است، به خبرنگار مهر گفت: البته نباید فقط به تولید زیاد فکر کنیم و کیفیت را قربانی زمان زیاد تولید کنیم.

وی با اشاره با به درآمدزا بودن تولید انیمیشن افزود: کشورهایی که به این امر توجه کردند، توانستند پیشرفت‌های خوبی در این بخش داشته باشند و این امر باعث شده که کسانی که در تولید این انیمیشن‌ها نقش دارند به جز تولید دغدغه دیگر نداشته باشند.

قنبرزاده در پاسخ به این سئوال که آیا فکر می‌کردید در اختتامیه جشنواره جام جم جایزه بگیرید یا نه؟ گفت: ماهم مثل همه در حال نگاه کردن به آقای شهیدی‌فر، مجری بودیم و منتظر شنیدن نام کسی بودیم که برنده بهترین لی اوت اعلام شود و اصلاً انتظار نداشتیم نام ما را صدا کنند تا روی سن برویم و جایزه بهترین لی‌اوت انیمیشن را بگیریم.
 

کد مطلب 1500936

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها