روحانیت مردم را به حضور حداکثری در انتخابات تشویق کنند

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا رجایی ظهر چهارشنبه در جلسه کمیته تبلیغات و اطلاع رسانی ستاد انتخابات شهرستان میبد با اشاره به در پیش بودن نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در 12 اسفند ماه سال جاری اظهار داشت: هر چه مسئولان در برگزاری انتخابات مطابق قانون عمل کنند، زمینه تهدید دشمن در به چالش کشاندن انتخابات کمتر است.

رجایی با بیان اینکه بیداری اسلامی و جنبش وال استریت منافع استکبار را به چالش کشانده است، تصریح کرد: به همین خاطر استکبار با طراحی برنامه های نو در تلاش است انتخابات را با چالش جدی روبرو کند.

وی همچنین با اشاره به نقش روحانیت در پیروزی انقلاب اسلامی افزود: روحانیت باید در مساجد و مجالس و محافل مردم را بر حضور پرشور و شعور در نهمین دوره انتخابات مجلس و انتخاب نماینده اصلح که جایگاه مجلس را ارتقاء دهد، هدایت کنند.

دراین جلسه کارگروه های شش گانه کمیته تبلیغات و اطلاع رسانی ستاد انتخابات شهرستان مشخص شدند و از آنها خواسته شد نسبت به برگزاری جلسات اقدامات لازم را انجام دهند.