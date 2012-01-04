اجرای قانون جدید راهنمایی و رانندگی منجر به کاهش تصادفات در تهران شده است

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار حسین رحیمی افزود: طی 9 ماهه گذشته 102 نفر بر اثر تصادفات در تهران کشته شده اند که این مهم با توجه به آمار مشابه سال گذشته قابل توجه است.

وی گفت: مرحله اول اجرای قانون جدید راهنمایی و رانندگی از 10 اردیبهشت سال جاری در پایتخت به اجرا درآمده است.

این مسئول ادامه داد: خوشبختانه همزمان با اجرای قانون جدید بویژه مرحله دوم آن؛ ترافیک در شهر روانتر شده و سرعت آمدو شد خودروها نیز افزایش یافته است.

کاهش تصادفات موتورسواران تهرانی

وی بیان کرد: تقسیم تصادفات موتورسواران هم کاهش یافته است یعنی انضباط آنان در تردد افزایش داشته است.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ با بیان اینکه طبق برآوردها همه ساله در شش ماهه دو سال وضعیت ترافیک سنگین تر از نیمه اول سال می شود، افزود: با وجود آنکه سال گذشته 500 هزار خودرو درتهران شماره گذاری شد و تعداد کمی خودرو فرسوده از ناوگان خارج شد اما با اجرای قانون جدید وضعیت ترافیک در این نیمه از سال رضایت بخش است.

وی با اشاره به اینکه اجرای قانون جدید بطور جدی اجرا خواهد شد، از شهروندان خواست تا با رعایت قانون به اخطارهای پلیس توجه کنند و از تخلف بطور جدی بپرهیزند.