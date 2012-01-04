۱۴ دی ۱۳۹۰، ۱۲:۰۱

وفایی:

درآمد واحد اکرام امداد گلستان 25 درصد رشد یافت

گرگان - خبرگزاری مهر: معاون حمایت و سلامت خانواده کمیته امداد گلستان از رشد 25 درصدی درآمد واحد اکرام و ایتام این نهاد طی 9 ماه اول سال جاری خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، ربیع اله وفایی با اشاره به میزان درآمد گفت: درآمد واحد اکرام و ایتام طی این مدت مبلغی بیش از 2 میلیارد تومان بوده است که در اختیار ایتام تحت حمایت قرار گرفت.

وی اظهار داشت: درآمد این واحد به نسبت مدت مشابه در سال گذشته مبلغی بالغ بر یک میلیارد و 600 میلیون تومان بوده که این رقم امسال 25 درصد رشد داشته است.

وفایی عنوان کرد: مردم سخاوتمند و نیکوکار شهرستانهای گنبد و گرگان بیشترین یاری رسانی و واریزی را به اکرام کرده اند.

بیش از 52 هزار خانوار تحت حمایت امداد گلستان هستند.
