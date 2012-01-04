تیم شهرداری تبریز در نیم فصل دوم متحول خواهد شد

به گزارش خبرگزاری مهر، علی اصغر مدیرروستا که به تازگی هدایت تیم فوتبال شهرداری تبریز را بر عهده گرفته است در پایان اردوی این تیم که در کرج برگزار شد به همراه مدیرعامل باشگاه با شهردار تبریز دیدار و گزارشی کامل از روند آماده سازی تیم و نیز وضعیت اردوی کرج به شهردار تبریز ارایه کرد.

وی در این دیدار با ابراز خرسندی از پذیرش مسئولیت هدایت تیم فوتبال شهرداری در نیم فصل دوم لیگ برتر، از تلاش همه جانبه خود برای موفقیت این تیم در دیدارهای پیش رو و کسب رده های بالای جدول خبر داد.

مدیرروستا همچنین با اشاره به حمایت های خوب و همه جانبه شهردار تبریز و اعضای شورای اسلامی شهر از این تیم افزود: در سایه حمایت های شهردار ورزش دوست، اعضای شورای شهر و هواداران فوتبال تبریز، تیم محبوب شهرداری را به جایگاه واقعی آن خواهیم رساند؛ چراکه معتقدیم این تیم با وجود امکانات و زیرساخت های موجود در مجموعه باشگاه و نیز حمایت های مدیریتی در سطح کلان و در کنار آن بازیکنان خوب و با انگیزه، قابلیت صعود به رده های بالای جدول رده بندی لیگ را دارد و من برای دستیابی به این موفقیت تمام تلاش خود را به کار خواهم بست.

سرمربی تیم فوتبال شهرداری تبریز در ادامه گفت: در اردوی کرج، تیم به سطح آمادگی و انسجام تیمی خوبی رسیده و نتایج این آمادگی را در رقابت های نیم فصل دوم خواهیم دید.