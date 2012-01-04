آبرسانی به مسکن مهر هندیجان 70 درصد پیشرفت دارد

محسن پویا در گفتگو با خبرنگار مهر هدف از اجرای این طرح را تامین آب آشامیدنی حدود دو هزار واحد مسکونی در قالب تعاونیهای مسکن مهر عنوان کرد و افزود: تاکنون 96 اشتراک آب به متقاضیان واگذارشده است.

وی، طول شبکه آب مسکن مهر هندیجان را 10 هزار و 377 متر ذکر کرد و اظهار داشت: برای اجرای این طرح تا کنون 360 میلیون تومان هزینه شده است.



رئیس هیئت مدیره آبفای استان در ادامه پیشرفت طرح فاضلاب مسکن مهر هندیجان را نیز 50 درصد بیان کرد و گفت: تاکنون برای اجرای این طرح که چهار هزار و 582 متر طول دارد 380 میلیون تومان هزینه شده و در این راستا 96 اشتراک فاضلاب نیز واگذار شده است.



طرح مسکن مهر مهمترین ابزار دولت برای پاسخگویی به نیاز متقاضیان مسکن و جلوگیری از ازدحام تقاضا در بخش مسکن بود که اقدامات اولیه آن از سال 86 آغاز شد.