داوری در مسابقات زورخانه ای بلاروس حساسیت ویژه ای داشت

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد جعفرپور اظهار داشت: در مسابقات جام جهانی بلاروس 14 کشور حضور داشتند و تمام تیم ها با قدرت حضور یافته بودند.

وی بیان داشت: داوری در این مسابقات به دلیل کیفیت بالای رقابتها از سطح بسیار خوب و حساسیت خاصی برخوردار بود.

داور بین المللی پهلوانی و زورخانه ای استان یزد با اشاره به عملکرد خوب تیم داوری در مسابقات جام جهانی گفت: تیم داوری در این مسابقات عملکرد بسیار خوب و رضایت بخشی داشت و سعی شد تا بدون اشتباه مسابقات را قضاوت کنیم.

جعفر پور ادامه داد: رشته پهلوانی و زورخانه ای ریشه در فرهنگ و اعتقادات دینی ما دارد و باید همیشه در راستای پیشرفت این رشته ورزشی برنامه ریزی های منظم و کاربردی را داشته باشیم.