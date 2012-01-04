  1. استانها
  2. یزد
۱۴ دی ۱۳۹۰، ۱۹:۴۹

داور ورزش های زورخانه ای:

داوری در مسابقات زورخانه ای بلاروس حساسیت ویژه ای داشت

داوری در مسابقات زورخانه ای بلاروس حساسیت ویژه ای داشت

یزد - خبرگزاری مهر: داور بین المللی ورزش های پهلوانی و زورخانه ای یزد گفت: مسابقات جام جهانی از سطح بالایی برخوردار بود و همین امر باعث حساس شدن مسابقات و کیفیت داوری این مسابقات شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد جعفرپور اظهار داشت: در مسابقات جام جهانی بلاروس 14 کشور حضور داشتند و تمام تیم ها با قدرت حضور یافته بودند.

وی بیان داشت: داوری در این مسابقات به دلیل کیفیت بالای رقابتها از سطح بسیار خوب و حساسیت خاصی برخوردار بود.

داور بین المللی پهلوانی و زورخانه ای استان یزد با اشاره به عملکرد خوب تیم داوری در مسابقات جام جهانی گفت: تیم داوری در این مسابقات عملکرد بسیار خوب و رضایت بخشی داشت و سعی شد تا بدون اشتباه مسابقات را قضاوت کنیم.

جعفر پور ادامه داد: رشته پهلوانی و زورخانه ای ریشه در فرهنگ و اعتقادات دینی ما دارد و باید همیشه در راستای پیشرفت این رشته ورزشی برنامه ریزی های منظم و کاربردی را داشته باشیم.

کد مطلب 1500947

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها