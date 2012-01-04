قاچاق 50محصول تراریخته به کشور/ تهدید ژنتیکی برای ایران

محمدجواد محمدی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر، به اقدامات شورای ایمنی زیستی در این زمینه اشاره کرد و افزود: شورای ایمنی زیستی با برگزاری جلسات منظم توانست چندین آیین نامه مورد نیاز را تهیه و مصوب کند.

رئیس سازمان محیط زیست اظهار داشت: در این آیین نامه ها تکالیف دستگاه های مختلف چون وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صنایع، موسسه استاندارد، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان شیلات و سازمان حفظ نباتات در زمینه تولید، صادرات و واردات محصولات تراریخته تعیین شده است.



وی بزرگترین چالش های موجود در زمینه واردات محصولات تراریخته را "قاچاق" دانست و خاطر نشان کرد: بخش عمده ای از محصولات تراریخته که وارد کشور می شوند واردات محسوب نمی شوند، بلکه "قاچاق" اند. لذا مبارزه جدی با پدیده شوم قاچاق در این حوزه باید در دستور کار قرار گیرد.

محمدی زاده قاچاق محصولات تراریخته را تهدید ژنتیکی برای کشور دانست و ادامه داد: کالاهای وارداتی برای ورود به کشور باید مجوزهای لازم را داشته باشند و در صورت نیاز دستگاه های نظارتی با نمونه گیری بر نحوه واردات و توزیع آن در بازارهای داخلی نظارت و کنترل می کنند ولی متاسفانه در حوزه واردات محصولات تراریخته بدون نظارت و کنترل از مجاری غیر رسمی وارد کشور می شود.



وی اظهار داشت: لازم است دستگاه های مسئول بر روند ورود این محصولات نظارت داشته باشند.



رئیس سازمان محیط زیست یکی از چالش های موجود در این زمینه را نبود آیین نامه های اجرایی ذکر کرد و ادامه داد: در این زمینه الزامات قانونی برای دستگاه های مسئول چون وزارتخانه های بهداشت، جهاد کشاورزی، صنعت، معدن و تجارت، سازمان گمرک جمهوری اسلامی ایران و نیروی انتظامی مشخص نبود که شورای ایمنی زیستی موفق شد آیین نامه هایی را در این زمینه مصوب کند.



وی با تاکید بر اینکه این آیین نامه تکالیف قانونی هر یک از دستگاه های مرتبط را تعیین کرده است، خاطر نشان کرد: با تصویب این آیین نامه در واردات این محصولات انضباط لازم اعمال می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، گیاهان و موجودات تراریخته در کل به گیاهان و موجوداتی که از لحاظ ژنتیکی دستکاری شده‌اند، اطلاق می‌شود. این دستکاری یا دست ورزی ژنتیکی با هدف اصلاح ژنتیکی در یک محصول یا موجود صورت می گیرد. به عنوان مثال در ایران اولین محصول کشاورزی تراریخته رقمی از برنج است که با اصلاح ژنتیکی در برابر کرم ساقه خوار برنج Chilo suppressalis مقاوم شده است.