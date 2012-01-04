حسین چمنی در گفتگو با مهر با بیان اینکه افزایش قیمت شیر و فرآورده های لبنی را باید از دو بعد اقتصادی و اجتماعی مورد بررسی قرار داد، گفت: دامداران حق دارند در زمینه قیمت شیر اعلام نظر کنند، ضمن اینکه دررابطه با افزایش قیمت شیر آنها مقصر نیستند.

مشاور انجمن صنایع لبنی ایران تأکید کرد: اگر ستاد تنظیم بازار قیمت شیر خام را کیلویی 710 تومان بپذیرد، حداقل قیمت فرآورده های لبنی نیز 20 درصد افزایش می یابد.

وی از بعد اجتماعی نیز افزایش قیمت شیر و فرآورده های لبنی را به صلاح ندانست و گفت: اگر قیمت شیر افزایش یابد و به دنبال آن نیز قیمت فرآورده های لبنی نیز سیر صعودی را طی کند، بازار مختل می شود.

چمنی مطرح کرد: زمانی که قیمتها افزایش یابد قدرت خرید مردم از آن طرف کاسته شده و در نهایت بازار فرآورده های لبنی دچار رکود می شود.

وی ضمن یادآوری وضعیت تولید فرآورده های لبنی گفت: با همین قیمت موجود به نسبت 3 ماه گذشته، انبارهای صنایع لبنی مملو از محصولات مختلف شده است و به نوعی با دپوی محصول مواجه شده اند.

مشاور انجمن صنایع لبنی ایران افزود: انبارهای صنایع لبنی تا حدی ظرفیت دارند، ضمن اینکه با افزایش قیمت شیر خام امکان خرید شیر نیز از سوی صنایع محدود می شود. در واقع این افزایش قیمت، می تواند چرخه تولید و عرضه شیر را دچار اختلال کند.

وی با بیان اینکه گلوگاه مشکلات صنعت شیر قدرت خرید مردم است، اظهار داشت: هر گونه قیمت گذاری باید براساس توانایی خرید مردم باشد. صنایع لبنی بر این اعتقاد هستند که بازار تحمل افزایش قیمت را بیش از این ندارد .

این مقام مسئول گفت: در صورت ارائه شیر با قیمت 710 تومان و افزایش 20 درصدی فرآورده های لبنی، تا یک ماه آینده شیر روی دست دامداران باقی می ماند. چمنی هشدار داد: در صورت عدم ساماندهی به وضعیت قیمت شیر خام به دنبال ضررهای مالی صنایع تبدیلی و دامداری ها تعطیل می شوند.