2 گزینه مورد توافق هیأت امنا برای ریاست دانشگاه آزاد/ اظهارات کاندیداها

به گزارش خبرنگار مهر، غلامعلی افروز و فرهاد دانشجو پیش از این در گفتگوهایی اعلام کرده بودند که علاقه ای به پذیرش ریاست دانشگاه آزاد ندارند به طوریکه فرهاد دانشجو در گفتگو با مهر یادآور شده بود: "من بارها اعلام کرده ام که علاقه ای به ریاست دانشگاه آزاد ندارم اما سه گزینه را به همراه سوابق علمی آنها به دفتر وزیر علوم ارسال کرده ام."

همچنین غلامعلی افروز - رئیس دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران در این باره گفت:"ریاست من برای دانشگاه آزاد مطرح شده بود اما من جواب قطعی ندادم و طی نامه ای به وزیر علوم نوشتم که وزیر علوم بررسی های لازم را انجام دهد."

وی با بیان اینکه شخصا داوطلب ریاست دانشگاه آزاد، نیستم افزود: "شخصا انگیزه ای برای پست و مقام ندارم اما کشورم را دوست دارم و به دانشگاه نیز علاقه دارم. من دانشگاه آزاد را نیز به خوبی می شناسم و اگر ضرورت ایجاب کند تا در این دانشگاه خدمت کنم، شرایط خاص خودم را اعلام می کنم و ممکن است با نظر مساعد بررسی صورت گیرد."

اظهارات این دو گزینه ریاست دانشگاه آزاد، در حالی مطرح می شود که اطلاعات کسب شده از سایر گزینه های ریاست دانشگاه آزاد، نشان می دهد که افروز و دانشجو تنها گزینه های مورد تفاهم دو گروه اعضای هیئت امنای دانشگاه آزاد به شمار می آیند از این رو پیش بینی می شود بالاترین رای را برای تصدی این مسئولیت کسب کنند.

همچنین عنوان شده است که تاکنون هیچ یک از گزینه های مطرح برای ریاست دانشگاه آزاد، انصراف قطعی خود را از پذیرش این مسئولیت رسماً اعلام نکرده اند.

به گزارش مهر، از ابتدای طرح موضوع تغییر ریاست دانشگاه آزاد و انتخاب رئیس جدید این دانشگاه از سوی هیئت امنای دانشگاه، افرادی همچون حمید میرزاده، عباس طائب، کریم زارع، علی اکبر ولایتی، علی محمد رنجبر، عباس کریمی، فرهاد رهبر، محمد سلیمانی، محمد حسن شجاعی فرد، محمدحسین سرورالدین، مهدی مظاهری، محمدعلی نجفی، محمدرضا عارف، فرهاد دانشجو، غلامعلی افروز به عنوان گزینه های ریاست دانشگاه آزاد مطرح شده اند.

مهمترین اظهارات گزینه های ریاست دانشگاه آزاد

در این زمینه حمید میرزاده در گفتگو با مهر گفت: "پیش از این هم اعلام کرده ام که ریاست دانشگاه آزاد اسلامی را نمی پذیرم، من عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر هستم که علاوه بر تدریس، دانشجوی کارشناسی ارشد و دکتری دارم؛ بنابراین ترجیح می دهم موفقیتهای خود را ادامه دهم."

عباس طائب مشاور وزیر علوم و تحقیقات و فناوری هم به عنوان یکی از گزینه ها برای به دست آوردن صندلی دانشگاه آزاد مطرح شده است. وی در گفتگو با مهر یادآور شد: "کاندیدای ریاست دانشگاه آزاد نمی‌شوم."

در این میان عباس کریمی رئیس سابق دانشکده حقوق دانشگاه تهران به عنوان گزینه جدی ریاست دانشگاه آزاد به مهر گفت: "از من برای پست ریاست دانشگاه آزاد برنامه خواستند که آن را ارائه کردم اما از نتیجه بی اطلاعم."

فرهاد رهبر - رئیس دانشگاه تهران نیز که همواره به عنوان یکی از گزینه های ریاست دانشگاه آزاد مطرح شده در گفتگو با مهر گفت: بنده پیش از این نیز در این باره موضع خودم را اعلام کرده بودم که ریاست دانشگاه آزاد اسلامی را نمی پذیرم.

رئیس دانشگاه تهران در پاسخ به این پرسش که به عنوان یکی از گزینه ها باید برنامه های خود را ارائه دهد، تصریح کرد: "این موارد برای رد گم کردن است، شما توجه نکنید. آن فردی که باید برای ریاست دانشگاه آزاد انتخاب شود، معلوم است."

نام محمدحسین سرورالدین رئیس سازمان سنجش آموزش کشور نیز به عنوان گزینه ریاست دانشگاه آزاد اعلام شده است. وی در گفتگوی در این زمینه یادآور شد: "بنده سوابق خود را برای ریاست دانشگاه آزاد ارسال کرده‌ام اما ارسال سوابق به منزله آمادگی کامل برای قبول این مسئولیت نیست."

به گزارش مهر، پس از برگزاری جلسه هیئت امنای دانشگاه آزاد اسلامی در روز 30 آذر ماه، مقرر شد جلسه بعدی که درباره پیشنهاد رئیس جدید دانشگاه آزاد اسلامی است در روز 21 دی ماه جاری برگزار شود. به گفته وزیر علوم، جلسه 21 دیماه 90 تنها برای انتخاب رئیس جدید دانشگاه آزاد تشکیل می شود و به طور قطع و بر اساس مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی این جلسه فقط به منظور پیشنهاد رئیس جدید دانشگاه آزاد اسلامی تشکیل می شود.