138 مقاله به کنفرانس ملی بهره برداری از آب دریا ارسال شد

بهرام بختیاری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به ارسال 138 مقاله به دبیرخانه کنفرانس اظهار داشت: از این تعداد 97 مقاله برای ارائه در کنفرانس انتخاب شدند.

وی هدف از برگزاری این کنفرانس را استفاده بهینه از پتانسیل دریاها و دریاچه های کشور دانست و افزود: برخی محورهای مورد بحث در این همایش شامل شیرین‌سازی و تصفیه آب دریا، انتقال آب شیرین شده دریا به مناطق خشک، کشت دریایی، بیوتکنولوژی دریایی، آلودگی آب دریا، مدل‌های بهره‌برداری بهینه از آب دریا هستند.

بختیاری برگزاری کنفرانس مذکور را فرصتی مناسب برای مشارکت و هم اندیشی استادان و محققان ذکر کرد و ابراز داشت: استفاده از انرژی‌های مختلف دریا، اهمیت کمی و کیفی آب دریا در صنایع شیلات، اتصال راه‌های آبی، گردشگری ساحلی، هواشناسی دریایی، سونامی و سازه‌های مقاوم دریایی نیز از دیگر مباحثی هستند که در این کنفرانس مورد بحث و بررسی قرار می گیرند.

وی با اشاره به محدودیت های منابع آبی گفت: متاسفانه پژوهش و تحقیق مدونی در خصوص بهره برداری از آب دریا صورت نگرفته است.

بختیاری ادامه داد: با توجه به وجود دریا و دریاچه ها در شمال و جنوب کشور لازم است بخش تحقیقاتی توجه ویژه‌ای به راهبردهای بهره‌برداری از آب دریا داشته باشد.

وی یادآور شد: نخستین کنفرانس ملی بهره برداری از آب دریا طی روزهای 13 و 14 دی ماه در مرکز بین المللی علوم و تکنولوژی پیشرفته و علوم محیطی ماهان برگزاری می شود.