دانشگاه علمی کاربردی کاخک به بهره برداری می رسد

به گزارش خبرگزاری مهر، نعمت غفوری اظهارکرد: رشته گل و گیاهان زینتی، رشته تکنولوژی شیر و فرآورده های لبنی و رشته فن آوری اطلاعات و خدمات رایانه ای با گرایش خدمات رایانه ای در شهرداری ها عناوین سه رشته این دانشگاه است مورد تصویب قرار گرفته است.

وی گفت: این مرکز دارای خوابگاه و سلف سرویس بوده و مخصوص خانم ها اعم از شاغل و آزاد از بهمن ماه 90 دانشجو پذیرش خواهد کرد.

شهردار کاخک با اشاره به افزایش هزینه سوخت و بالارفتن هزینه استهلاک ماشین آلات شهرداری گفت: در سال جاری بیش از 60 میلیون تومان در بخش جمع آوری زباله ها متحمل هزینه شده ایم که امید است با اجرای طرح مکانیزه کردن جمع آوری زباله ها بتوانیم هزینه ها را کم و خدمات شهری را بهبود بخشیم.

وی با بیان این که جمع آوری نامناسب زباله های سطح شهر به صورت خانه به خانه، مشکلاتی را برای شهر و شهروندان به دنبال داشته، تصریح کرد: بحث زباله برای شهری مانند کاخک که یک شهر زیارتی سیاحتی است نباید یک موضوع زیست محیطی و هزینه ای باشد بلکه باید تدبیری اندیشید تا این موضوع خود به مهمترین مرکز درآمد شهرداری تبدیل شود.

شهردار کاخک از پایان زیرسازی و آسفالت لاین دوم بلوار امام رضا (ع) که ورودی کاخک از سمت گناباد است خبر داد.

غفوری گفت: در راستای ایجاد و توسعه شبکه معابر شهری، عملیات اجرائی زیرسازی و آسفالت لاین دوم بلوار امام رضا (ع) به طول 2400 به پایان رسید.

وی افزود: در اجرای این طرح آیلند وسط به طول 2400 متر و نماکاری آن با سنگ بادبر و اجرای سیستم روشنائی برق و آب انجام شده است.

وی بیان داشت: عملیات اجرائی تعریض و بازگشائی میلان 8 متری خیابان انقلاب 7 نیزکه از مدتها قبل یکی از موارد مورد درخواست اهالی ساکن در آن بوده به اتمام رسید.

غفوری افزود: این پروژه یکی از دغدغه های شهرداری از حیث نوع تعریض ها، شیب کوچه و وضعیت قرارگیری خانه ها بود با همت و سعی بسیار انجام شد.