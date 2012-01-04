گزارش مهر از طبقه بندی شرکتهای برتر فناوری/ رتبه های نخست در انحصار گوگل و اپل

به گزارش خبرگزاری مهر، موسسه "نیلسون" طبقه بندی Top Brand 2011 خود را منتشر کرد. این طبقه بندی نشان می دهد که در سال 2011 نام تجاری گوگل رتبه اول در بخشهای وب و ویدیو را به خود اختصاص داد و اپل در سکوی نخست بخش تلفنهای همراه هوشمند قرار گرفت.

نامهای تجاری برتر در عرصه وب سایتها

در بخش وب سایت، نیلسون با تمرکز در بازار آمریکا هیچ تفاوت ویژه ای را نسبت به سال 2010 نشان نداد. به طوریکه در طبقه بندی پربازدیدکننده ترین سایتها گوگل بین ماههای ژانویه تا اکتبر 2011 رتبه اول را به دست آورد و 153 هزار و 441 میلیون واحد تماس ماهانه را به ثبت رساند.

پس از گوگل فیسبوک در رتبه دوم ایستاده است و یاهو با 130 هزار 121 میلیون تماس ماهانه به سکوی سوم رضایت داد.

سایتهای "ام. اس. ان/ویندوز لایو/بینگ"، سایت رسمی مایکروسافت و سایت رسمی اپل بیشترین بازدید را پس از یاهو داشته اند.

جدول طبقه بندی برترین نامهای تجاری وب در سال 2011

نامهای تجاری برتر در بخش ویدیو آنلاین

در این بخش نیز گوگل توانست رتبه نخست را به دست آورد. به طوریکه سرویس یوتیوب با کسب 111 هزار و 152 بازدید ماهانه در صدر این جدول قرار گرفت.

در رتبه دوم سرویس Vevo با 34 هزار و 580 بازدید ماهانه ایستاد و در ادامه فیسبوک سکوی سوم را به خود اختصاص داد.

جدول طبقه بندی برترین نامهای تجاری در عرصه ویدیو آنلاین

نامهای تجاری برتر در بخش تلفنهای همراه هوشمند

نیلسون در طبقه بندی سالانه خود به بررسی نامهای تجاری برتر تولیدکنندگان تلفنهای همراه هوشمند نیز پرداخت. در این بخش، اپل با قرارگرفتن در سکوی نخست مهر تائیدی بر سال طلایی خود زد که به اعتقاد نیلسون 29 درصد از بازار آمریکا را در اختیار دارد.

در ادامه، HTC با 21 درصد و RIM با 17 درصد در رتبه های دوم و سوم ایستاد. سامسونگ و موتورولا نیز با کسب 11 درصد از بازار تلفنهای همراه هوشمند در سکوهای بعدی ایستادند.

کسب چنین نتایجی، به طور غیرمستقیم موفقیت گوگل در بازار موبایل و سیستم عامل آندروئید را تائید می کند.

جدول طبقه بندی تولیدکنندگان برتر تلفنهای همراه هوشمند



نامهای تجاری برتر در عرصه وبلاگها

در بخش بلاگها و شبکه های اجتماعی نیز هیچ اطلاعات تازه ای در سال 2011 نسبت به دوره مشابه در سال قبل از آن مشاهده نشده است.

به طوریکه در این بخش، فیسبوک رتبه اول را به دست آورده است و "بلاگر"، سکوی وبلاگ نویسی گوگل با ثبت 45 هزار و 712 میلیون بازدیدکننده واحد ماهانه در رتبه دوم ایستاده است.

در ادامه، میکروبلاگ توییتر در رتبه سوم و Google+ با ثبت تنها 8 هزار و 207 بازدید ماهانه در سکوی چهارم ایستاده است.