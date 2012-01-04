طرح گردشگری قنات قصبه گناباد تدوین شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن پورهاشمی در جلسه شورای اسلامی شهرستان اظهار داشت: طرح گردشگری قنات قصبه تدوین شده که برای آن 20 میلیون تومان هزینه شده است.

پورهاشمی افزود: قنات قصبه شهر به زودی ثبت جهانی می شود و برای این کار باید این قنات به صورت دست نخورده باقی بماند و امکاناتی چون باغ و ویلا، فضای آبی، کتابخانه، مکانهای فرهنگی در آنجا در نظر گرفته شده است.

وی گفت: برای بحث تملک زمین پارک آبی در 15 سال گذشته 6 هزار متر مربع زمین تملک شده در صورتی که در دو سال گذشته 8 هزار متر مربع تملک شده است.

وی با اشاره به بحث مسکن مهر نیز گفت: در مسکن مهر 2300 واحد در شهر گناباد در حال ساخت است که متاسفانه هنوز یکی از آنها تحویل نشده است و این در حالی است که از نظر پروانه ساخت تخفیفات ویژه ای شورای شهر برای مسکن مهر در نظر گرفته است.

پورهاشمی تصریح کرد: شهرداری گناباد در بین شهرداری های کشور رتبه 8 را دارد که تلاش می شود به رتبه 9 برسد و این در حالی است که سقف رتبه 12 است.

وی بیان داشت: حداکثر 20 درصد بودجه شهرداری را دولت تامین می کند و در سال گذشته 730 میلیون تومان از کمکهای دولت به شهرداری گناباد محقق شده است.

وی گفت: باید سعی کنیم براساس فرهنگ و اقلیم و آب و هوای شهرستان نماهای موجود و المانهای شهری را بسازیم.

پورهاشمی با بیان اینکه بیشترین آمار در گناباد آمار تصادفات است که بسیار بالاست خواست رسانه ها نقاط ضعف مسئولین گناباد را پوشش دهند.

وی ادامه داد: از سال 86 تاکنون دو میلیون متر مربع پروانه ساخت توسط شورا صادر شده و دو هزار هکتار زمین نیز به برای ساخت مدارس به آموزش و پرورش شهرستان کمک شده است.

پورهاشمی تصریح کرد: اگر هر دستگاهی وظیفه خود را انجام دهد شهر ما هیچ مشکلی نخواهد داشت.