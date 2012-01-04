60 درصد نوغاندارن گلستان، مینودشتی هستند

کیومرث ناظمی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در راستای گسترش صنعت نوغانداری تعداد 20 کلاس آموزشی برای متقاضیان پرورش کرم ابریشم در 20 روستا از روستاهای بخش مرکزی شهرستان های مینودشت و گالیکش با تعداد 400 نفر بهره بردار در محل مساجد و مراکز خدمات برگزار شد.

وی از مسئولان و دست اندرکاران خواست که به ایجاد صنایع تبدیلی در این خصوص همت بگمارند تا این صنعت به حد اعلاء خود برسد و اشتغالزایی برای خانوارهای جوامع روستایی ایجاد شود.

وی عنوان کرد: با توجه به افزایش قیمت پیله در سال جاری نوغانداران به این صنعت روی آورده اند و تعداد بهره برداران مضاعف می شود.

کاظمی قیمت پیله ابریشم در سالجاری را 73 هزار و 900 ریال اعلام کرد.

