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۱۴ دی ۱۳۹۰، ۱۳:۱۷

ناظمی در گفتگو با مهر:

60 درصد نوغاندارن گلستان، مینودشتی هستند

60 درصد نوغاندارن گلستان، مینودشتی هستند

مینودشت - خبرگزاری مهر: مسئول شرکت ابریشم گلستان گفت: در استان گلستان دو هزار و 500 بهره بردار در رشته نوغانداری مشغول فعالیت هستند که 60 درصداز بهره برداران در شهرستان مینودشت به پرورش کرم ابریشم مشغول هستند.

کیومرث ناظمی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در راستای گسترش صنعت نوغانداری تعداد 20 کلاس آموزشی برای متقاضیان پرورش کرم ابریشم در 20 روستا از روستاهای بخش مرکزی شهرستان های مینودشت و گالیکش با تعداد 400 نفر بهره بردار در محل مساجد و مراکز خدمات برگزار شد.

 وی از مسئولان و دست اندرکاران خواست که به ایجاد صنایع تبدیلی در این خصوص همت بگمارند تا این صنعت به حد اعلاء خود برسد و اشتغالزایی برای خانوارهای جوامع روستایی ایجاد شود.

وی عنوان کرد: با توجه به افزایش قیمت پیله در سال جاری نوغانداران به این صنعت روی آورده اند و تعداد بهره برداران مضاعف می شود.

کاظمی قیمت پیله ابریشم در سالجاری را 73 هزار و 900 ریال اعلام کرد.
 

کد مطلب 1500965

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