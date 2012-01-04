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۱۴ دی ۱۳۹۰، ۱۱:۱۹

راه اندازی سایت جدید دانشگاه آزاد واحد دماوند از بهمن ماه

راه اندازی سایت جدید دانشگاه آزاد واحد دماوند از بهمن ماه

دماوند - خبرگزاری مهر: سایت اینترتنی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند از بهمن ماه به روز و راه اندازی می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، این سایت با تغییرات نرم افزاری و گرافیکی از بهمن ماه سال جاری جایگزین سایت قبلی می شود.

سایت جدید واحد دماوند امکانات ویژه ای دارد و یک پرتال دانشگاهی است که امکانات لازم برای فضاها، دسترسی ها و نیازهای دانشگاهی در آن دیده و ایجاد شده است.

در این سایت هر حوزه فضا و جایگاه ویژه ای خواهد داشت و امکان تفکیک ورود اطلاعات برای هر حوزه وجود دارد. این سایت جدا از امکانات نرم افزاری ویژه، از گرافیک زیبا و مناسبی هم برخوردار است و دسته بندی اطلاعات و قرار گرفتن دسترسیهای مهم در صفحه اول از دیگر ویژگیهای این سایت جدید است.

تغییرات انجام شده در سایت دانشگاه با پیگیری و نظارت حوزه معاونت پژوهش و فناوری و مرکز اطلاعات و آمار این حوزه صورت گرفته است.

کد مطلب 1500967

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