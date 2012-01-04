صادرات غیرنفتی 9 ماهه از مرز 31 میلیارد دلار گذشت

رضا توفیقی در گفتگو با مهر از دستیابی صادرات غیرنفتی کشور تا پایان سال به 45 میلیارد دلار خبرداد و گفت: در 9 ماهه ابتدای سال جاری، میزان صادرات غیرنفتی کشور به 31 میلیارد و 497 میلیون دلار رسیده است که نسبت به دوره مشابه سال گذشته 37 درصد رشد را از خود نشان می‌دهد.

معاون سازمان توسعه تجارت ایران افزود: در ابتدای سال جاری که کارگروه توسعه صادرات کشور، صادرات 45 میلیارد دلاری کالا و خدمات را به عنوان هدف صادراتی سال 90 اعلام کرد، برخی احساس می‌کردند که این رقم خوشبینانه است، در حالیکه عملکرد صادرات کشور در 9 ماهه کشور نشان می‌دهد که این رقم محقق خواهد شد.

وی تصریح کرد: با احتساب 3.5 میلیارد دلار صادرات خدمات فنی و مهندسی که در 9 ماهه ابتدای سال جاری صورت گرفته، امکان دستیابی به صادرات 45 میلیارد دلاری قوت یافته است.

توفیقی گفت: در بین کشورهای هدف صادراتی ایران، کشورهای چین، امارات متحده عربی، عراق، هند و افغانستان به چشم می‌خورند که این کشورها جزء شرکای اصلی صادراتی ایران در 9 ماهه ابتدای سال 90 بوده‌اند.