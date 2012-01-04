اخاذی از مشتریان بانک در لباس پلیس

به گزارش خبرنگار مهر، چندی قبل کارآگاهان پلیس آگاهی استان اصفهان در جریان سرقت های مشابه تبهکار مامور نمایی در این شهر قرار گرفتند.

بررسی شکایت ها نشان داد مرد میانسال با یک دستگاه سمند طعمه های خود را شناسایی کرده و در محل های خلوت سد راه آنها می شد. او که لباس پلیس به تن داشت سپس به بهانه های مختلف اقدام به بازرسی خودروی قربانیان می کرد در فرصتی مناسب پول و لوازم با ارزش آنها را به سرقت می برد.

به گفته شاکیان، مامور قلابی وسیله ای شبیه بی سیم داشت که صدای مکالمات ماموران از آن به گوش می رسید.

با افزایش شکایت ها یک تیم از کارآگاهان تحقیقات در این رابطه را آغاز کرده و با ردیابی های تخصصی موفق به شناسایی متهم در یکی از شهر های استان فارس شدند.

سرانجام متهم در عملیاتی غافلگیرانه دستگیر شد و در بازرسی از مخفیگاه او یک کارت جعلی پلیس، بی سیم تقلبی و خودروی سمندی که سرقت ها را با آن انجام می داد کشف شد.

متهم 40 ساله که از مجرمان سابقه دار است پس از انتقال به اداره آگاهی به جرم خود اعتراف کرد و گفت: با تلفن همراهم صدایی شبیه بی سیم را هنگام سرقت ها پخش می کردم که این باعث فریب طعمه هایم می شد.اغلب مشتریان خود را هم از میان مشتریان بانک ها شناسایی می کردم.

مرد معتاد پس از تکمیل تحقیقات با قرار قانونی روانه زندان شد.

