حفاری و تکمیل 135 حلقه چاه نفت و گاز از سوی شرکت ملی حفاری

به گزارش خبرنگار مهر، از این تعداد چاه، 68 حلقه توسعه ای توصیفی، 2 حلقه اکتشافی و 65 حلقه تعمیری بوده است.

89 حلقه از مجموع چاه ها در حوزه عملیاتی شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب، 18 حلقه در گستره فعالیت شرکت نفت مناطق مرکزی، 13 حلقه در مناطق عملیاتی شرکت نفت فلات قاره، یک حلقه برای مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت ایران و 14 حلقه از جمله یک حلقه اکتشافی در قالب پروژه ای حفاری شد.



با تلاش بخشهای عملیاتی و پشتیبانی در این مدت حفاری و تکمیل 29 حلقه چاه به مدت 287 روز زودتر از برنامه به اتمام رسید که از که نظر اقتصادی برای صنعت نفت کشور بسیار باارزش است.



متراژ حفاری در این دوره 9 ماهه 344 هزار و 937 متر بوده است که این رقم در مقایسه با دوره مشابه سال قبل بیش از 16 هزار متر افزایش دارد.



در این مدت 32 هزار و 73 متر حفاری جهت دار برروی 48 حفره با موفقیت انجام شد.



ارائه پنج هزار و 881 مورد خدمات فنی و 828 مورد عملیات ویژه از فعالیتهای بخشهای تحت مدیریت خدمات فنی است که در این مدت محقق شد.



از ابتدای سال جاری تا کنون هشت دستگاه حفاری شامل شش دکل خشکی و دو دکل دریایی به ناوگان شرکت ملی حفاری ایران افزوده شده است.



شرکت ملی حفاری ایران یکی از شرکتهای بالادستی زیر مجموعه شرکت ملی نفت ایران است که در حوزه ستادی آن در اهواز استقرار دارد و بیش از 90 درصد عملیات حفاری و خدمات فنی و تخصصی این صنعت را در مناطق خشکی و دریایی 11 استان نفت خیز کشور را عهده دار است.