محمود یاوری در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص دیدار تیم‌های نفت تهران و فجرسپاسی شیراز گفت: ما از تعطیلات نیم فصل نهایت استفاده را بردیم و تمرینات خوبی را برگزار گردیم که در آن به برطرف کردن نقاط ضعف و تقویت نقاط قوت خود پرداختیم.

وی با اعلام اینکه در تمرینات خود تاکتیک‌های مختلفی را مرور کرده‌ایم در خصوص تیم نفت تهران اظهار داشت: نفت تیم خوب و منسجمی است که بازیکنان آن درون زمین قدرتی و سرعتی بازی می‌کنند اما ما به دنبال این هستیم که دست خالی از تهران به شیراز بازنگردیم و حداقل یک امتیاز را کسب کنیم.

یاوری با اعلام اینکه اعتمادبه نفس بازیکنان فجرسپاسی بالا رفته است، اظهار داشت: بازیکنان جوان و آینده‌دار استخوان بندی تیم فجرسپاسی را تشکیل می‌دهند. بازیکنان فجر یکسری فاکتورهای خوب دارند که دوندگی و انگیزه زیاد مهمترین آنهاست. این فاکتورها باعث می‌شوند که کمبودهای تاکتیکی و مهارت‌های فنی خود را جبران کنند.

وی در همین خصوص افزود: برمبنای همین سیاست باشگاه فجرسپاسی یک مهاجم جوان و آینده‌دار به نام سیدمحمدرضا حسینی را از نورآباد شیراز جذب کرده‌ایم و در حال حاضر به دنبال جذب یک مدافع جوان دیگر به نام سجاد فخرپور هستیم که 22 ساله است.

سرمربی تیم فوتبال فجرسپاسی شیراز در خصوص صحبت‌های یک بازیکن در برنامه 90 مبنی بر ارتباط یاوری با یک دلال برای جذب او اظهار داشت: همه اهالی فوتبال ایران می‌دانند که یاوری در این فوتبال پاک و منزه است و این وصله‌ها به او نمی‌چسبد. اگر یک دلال، بازیکن، مدیرعامل و مربی تهمت‌های مطرح شده علیه من را ثابت کند و یا بگوید یاوری در مسائل مالی باشگاهی که در آن مربیگری می‌کند دخالت دارد یا نظر می‌دهد، بلافاصله فوتبال را کنار می‌گذارم.

وی با اعلام اینکه "40 سال است در این فوتبال پاک کار می‌کنم"، در خصوص اظهارات سامان موسوی در برنامه 90 مبنی بر ارتباط یاوری با یک دلال برای جذب او، گفت: مگر تدارکات تیم برق شیراز بدون اجازه من می‌تواند لباس و شماره پیراهن به بازیکن بدهد. ما برای تست یک بازیکن به وی لباس می‌دهیم تا در تمرین همرنگ سایر بازیکنان تیم باشد.

یاوری تاکید کرد: این بازیکن نیز از این قائده مستثنی نبود و در تمرین نتوانست نظر من را جلب کند. امیدوارم وی به دلیل تهمتی که زده متوجه اشتباه خود شده باشد.

سرمربی تیم فوتبال فجرسپاسی شیراز خاطر نشان کرد: در 40 سالی که من کار می‌کنم ممکن است یک عده از دست من ناراحت شده و یا حتی ضربه خورده باشند. ممکن است این افراد در برخی مواقع بخواهند کدورت‌های خود را در گذشته تلافی کنند و یا از جانب برخی‌ها در این خصوص تحریک شوند.

وی افزود: زمانی که من سرمربی تیم برق شیراز بودم این تیم قرار بود اردویی را در جزیره کیش برگزار کند. در آن زمان با توجه به مشکلات مالی باشگاه من 30 میلیون تومان از حساب شخصی خود برای این موضوع پرداخت کردم.

یاوری در همین خصوص تاکید کرد: زمانی که من سرمربی تیم شاهین بوشهر بودم اکثر بازیکنان تیم چک‌های مدیرعامل را دردست خود داشتند. در آن زمان رضا بازیاری کاپیتان تیم بود و به من گفت: "بازیکنان می‌خواهند به دلیل خالی بودن حساب باشگاه چک‌ها را برگشت بزنند و شکایت کنند". من از او خواستم چک‌ها را جمع کند و به من بدهد. در مجموع مبلغ همه چک‌ها 29 میلیون تومان شد و من همه آن را پرداخت کردم. البته باشگاه بعد از مدتی پول را به من برگرداند اما 10 میلیون تومان از آن پول دوباره خرج شد.

وی با تاکید بر اینکه فساد مانند سرطان در فوتبال ایران رسوخ کرده است، تاکید کرد: من که در این فوتبال اینگونه کار کرده‌ام چگونه می‌توانند به من تهمت ارتباط با دلالان را بزنند؟ من را از چه می‌ترسانید؟ منی که 40 سال است این فساد را در فوتبال لمس می‌کنم و همه چیز را می‌بینم، منی که در منجلاب فساد فوتبال ایران پاکم و سالم کار می‌کنم، من را می ترسانید؟

یاوری در خاتمه گفت: من نگران فوتبال این کشور هستم نه خودم چون 40 سال با سربلندی در این فوتبال کار کرده‌ام. من خودم را می‌شناسم و پرونده خودم را بهتر از هرکسی می‌دانم بنابراین از هیچ چیز و هیچ کسی در این خصوص نمی‌ترسم.