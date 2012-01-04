اعتبارات تملک دارایی رشتخوار 11درصد افزایش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، هاشم جنگی در جلسه کمیته برنامه ریزی این شهرستان، اعتبار مذکور در سال جاری را 80 میلیارد ریال اعلام و اضافه کرد: این اعتبارات صرف تکمیل130 پروژه مصوب شهرستان رشتخوار خواهد شد.

وی با بیان اینکه تاکنون45 درصد از این اعتبارات جذب شده است، اضافه کرد: اتمام پروژه ها طبق جدول زمانبندی تعیین شده نیازمند تسریع در جذب کامل این اعتبارات است

فرماندار رشتخوار تصریح کرد: علی رغم اینکه این اعتبارات نسبت به سال های گذشته دیرتر به دستگاه های اجرایی شهرستان ابلاغ شده است پیشرفت فیزیکی پروژه ها رضایت بخش ارزیابی می شود.