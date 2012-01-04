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۱۴ دی ۱۳۹۰، ۱۱:۳۳

جنگی خبر داد:

اعتبارات تملک دارایی رشتخوار 11درصد افزایش یافت

اعتبارات تملک دارایی رشتخوار 11درصد افزایش یافت

رشتخوار - خبرگزاری مهر: فرماندار رشتخوار از افزایش 11درصدی اعتبارات تملک دارایی اختصاص یافته به شهرستان نسبت به سال گذشته خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، هاشم جنگی در جلسه کمیته برنامه ریزی این شهرستان، اعتبار مذکور در سال جاری را 80 میلیارد ریال اعلام و اضافه کرد: این اعتبارات صرف تکمیل130 پروژه مصوب شهرستان رشتخوار خواهد شد.

وی با بیان اینکه تاکنون45 درصد از این اعتبارات جذب شده است، اضافه کرد: اتمام پروژه ها طبق جدول زمانبندی تعیین شده نیازمند تسریع در جذب کامل این اعتبارات است

فرماندار رشتخوار تصریح کرد: علی رغم اینکه این اعتبارات نسبت به سال های گذشته دیرتر به دستگاه های اجرایی شهرستان ابلاغ شده است پیشرفت فیزیکی پروژه ها رضایت بخش ارزیابی می شود.

کد مطلب 1500981

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