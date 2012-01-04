مسلمانان استرالیا ترویج باورهای غلط درباره اسلام را محکوم کردند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از کانبرا تایمز، یوسف منصوری نایب رئیس انجمن اسلامی ای سی تی اظهار داشت: جامعه مسلمان نسبت به توزیع این جزوات نگران است، چرا که ما با این محتوا کاملا مخالف بوده و آن را غیر عقلانی تلقی می کنیم.

این جزوه های اهانت آمیز در تعطیلات کریسمس میان خانه های کوئنبین توزیع شده است و در آن مردی به تصویر کشیده که از نظر فیزیکی یک زن، کودک و یک مرد سالخورده را مورد آزار قرار می دهد و این اقدام در دین وی پذیرفته شده است.

این تصاویر که در قالب کمیک ارائه شده و نشان می دهد و مشخص نیست توزیع کننده اصلی چه کسی است، چرا که هیچ گروهی در این شهر مسئولیت آن را نپذیرفته است.

منصوری با زیر سؤال قرار دادن مشروعیت این محتوای اهانت آمیز اظهار داشت که این امر حتی با آموزه های مسیحیت نیز منافات دارد.

وی همچنین از تمام استرالیاییهای علاقمند که می خواهند اطلاعات دسته اولی درباره دین اسلام به دست آورند دعوت کرده است که به این مرکز اسلامی رفته و در روز گشایش درهای مسجد محلی شرکت کنند.

این فعال مسلمان یادآور شد: می خواهیم تأکید کنیم که مسیح نیز برای ما پیامبری قابل احترام است و اگر در این زمان زندگی می کرد بی تردید با چنین رویکردهایی مخالف بود.

حضور مسلمانان در استرالیا به بیش از 200 سال پیش باز می گردد. این گروه دینی در حال حاضر 7/1 درصد از جمعیت 20 میلیونی را تشکیل می دهند، اسلام دومین دین بزرگ پس از مسیحیت در استرالیا محسوب می شود.

این درحالی است که با وجود حضور دیرینه مسلمانان در این کشور، پس از حملات یازدهم سپتامبر در آمریکا جامعه مسلمان استرالیا نیز مورد بدبینی و سوء ظن استرالیاییها قرار گرفت.

مسلمانان استرالیا تا کنون اقدامات متعددی برای بهبود روابط دو جامعه انجام داده اند که در آن میان می توان به روز گشایش درهای مساجد اشاره کرد که هر ساله با هدف ارائه اطلاعات دست اول به غیر مسلمانان ، تأکید بر چهره حقیقی اسلام و از بین بردن باورهای کلیشه ای نادرست درباره اسلام برگزار می شود.