ابراهیم صادقی کاپیتان تیم سایپا البرز در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص آخرین وضعیت نارنجی پوشان اظهار داشت: در تعطیلات نیم فصل تمرینات خوبی را پشت سرگذاشتیم و اماده هستیم در ادامه لیگ نتایج خوبی را کسب کنیم.

وی در خصوص دیدار عصر جمعه مقابل مس سرچشمه گفت: بازی سختی در پیش خواهیم داشت ولی برای سه امتیاز به کرمان می رویم بازی کردن در این شهرسخت است در نهایت فکر می کنم اگر بتوانیم بازی خوب خود را به نمایش بگذاریم می توانیم حریف خود را شکست دهیم.

کاپیتان سایپا ادامه داد:در ادامه فصل جایی برای اشتباه نداریم باید رو به جلو حرکت کنیم سایپا نشان داده که در روزهای سخت خوب کار می کند به نظر من می توانیم با چند پیروزی شرایط خوبی در جدول پیدا کنیم.

صادقی در پایان در خصوص عملکرد نارنجی پوشان در نیم فصل اول یاد آور شد: متاسفانه در نیم فصل نخست رقابت‌های لیگ ‌برتر امسال علیرغم بازی‌های خوبی که از خود به نمایش گذاشتیم، به حق خود نرسیدیم متاسفانه در دیدارهای نیم فصل اول با بدشانسی توپ‌های ما تبدیل به گل نمی شد و بر روی یک اشتباه در اواخر بازی گلی را دریافت می کردیم درمجموع امیدوارم در ادامه فصل سایپا با کسب پیروزی های بیشتر به بالای جدول صعود کند.