هنیه با نمایندگان پارلمان ترکیه دیدار کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه های ترکیه، اسماعیل هنیه روز گذشته از پارلمان ترکیه بازدید کرد و مورد استقبال نمایندگان آن و در راس آن "رجب طیب اردوغان" نخست وزیر این کشور قرار گرفت.

هنیه در دیدار با رئیس حزب جمهوری خواه "ملت" و رئیس حزب "صلح و دموکراسی" آنها را در جریان مشکلات ناشی از محاصره نوارغزه برای ملت فلسطین قرار داد.

وی ضمن قدردانی از مواضع و حمایتهای ترکیه از فلسطین اظهار داشت: قدس با خطر یهودی سازی روبرو است. هنیه در ادامه، رسوا سازی سیاستهای رژیم صهیونیستی و تجاوزات آن علیه ملت فلسطین را خواستار شد.

"کمال قیلیچ دار اوغلو" رئیس حزب جمهوری خواه خلق ترکیه نیز بر حمایت کشورش از حقوق و آرمانهای ملت فلسطین به ویژه تشکیل کشور مستقل فلسطین تاکید کرد و رفع محاصره نوارغزه را خواستار شد.