تدوین یک اثر مستند داستانی درباره فرمانده نیروی دریایی ایران در سال 1320

رسول آبادیان درباره اثر جدیدی که در حال فیشبرداری اطلاعات اولیه برای نگارش آن است به خبرنگار مهر گفت: قراردادی با انتشارات کانون پرورش فکری کودکان و نوجوان بستهام تا یک اثر مستند - داستانی درباره ناوسروان یدالله بایندر که در سال ۱۳۲۰ مسئولیت فرماندهی نیروی دریایی ایران در دریای خزر را به عهده داشت، بنویسم.
وی ادامه داد: به تازگی کار پژوهش و گردآوری اطلاعات و فیشبرداری را آغاز کردهام و سعی دارم اثری تدوین شود که به مستندات تاریخ پایبند باشد؛ در عین حال رویکرد داستانی را هم حفظ میکنم که کتاب برای نوجوانان خواندنی باشد.
نویسنده مجموعه داستان «سایه ظهر یک نفر» درباره اثر دیگرش که یک رمان 300 صفحهای است نیز توضیح داد: از چندی پیش مشغول نگارش رمانی بر اساس «هفت پیکر» نظامی گنجوی بودم که این اثر به پایان رسیده و تحویل نشر ویدا دادهام.
آبادیان افزود: نام کتاب را «بهرام و هفت عروسک» گذاشتهام که در این داستان شخصیتی از دنیای معاصر و در مواجهه با هفت عروسک داستانهای هفت پیکر را روایت میکند. این اثر مدرن هم به کارهای عروسکی نزدیک است و هم عناصر خیال در آن دخیل است.
وی درباره گروه سنی مخاطبان این رمان توضیح داد: ابتدا قصد داشتم کتاب را برای نوجوانان بنویسم، ولی در پایان احساس کردم کار کمی سنگینتر شده و مخاطب بزرگسال برای آن مناسبتتر است. همچنین قصد دارم مقدمهای برای نوشته و چگونگی ارتباط این رمان با اثر نظامی را توضیح دهم.
این نویسنده اضافه کرد: همچنین یک مجموعه داستان با نام «کابوس بارانی گنجشکها» به نشر افکار دادهام که پیش از این قرار بود نشر ققنوس آن را منتشر کرد ولی با آنها به توافق نرسیدم. این کتاب 120 صفحهای شامل 12 داستان است که محور اصلی داستانهای این مجموعه دغدغههای انسان امروز است.
آبادیان در پایان گفت: 2 داستان کتاب در حال و هوای جنوب کشور میگذرد و بقیه داستانها در فضای شهری و آپارتمانی میگذرند.
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