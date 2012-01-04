کتاب جشنواره عکاسی "نگاه سرخ "گلستان چاپ می شود

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا منتظری صبح چهارشنبه در جمع عکاسان استان افزود: این جشنواره در زمینه آثار مربوط به حماسه عاشورا برگزار شد و آثار برگزیده آن به زودی در قالب کتاب چاپ می شود.

وی اظهار داشت: اولین انجمن عکس استان در مکانی مستقل آغاز به فعالیت می کند.

وی اظهار داشت: جشنواره نگاه سرخ ظرفیتی بالاتر از ظرفیت استانی دارد و ما آمادگی داریم در سال های آینده از کشورهای مسلمان، میهمانانی در این جشنواره دعوت کنیم تا زمینه بین المللی شدن آن را فراهم کنیم.

منتظری با بیان اینکه هنر یکی از اسباب هدایت است بیان داشت: اگر با یک اثر هنری اسباب هدایت فردی فراهم شود می تواند بسیار مثمر ثمر باشد.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان گلستان بیان کرد: اقیانوس بیکران نهضت حسینی آنقدر ژرف است که از آغاز واقعه عاشورا هنرمندان عرصه های مختلف هر چه بدان اهتمام کرده اند هنوز در آغاز راه هستند.

وی برگزاری این جشنواره را گامی کوچک در معرفی آموزه ها وعبرت های عاشورایی ذکر کرد.