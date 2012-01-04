حفظ و تکریم دستاوردهای علمی و پژوهشی نسل گذشته وظیفه مسئولان است

به گزارش خبرنگار مهر، سعید افشارنادری صبح چهارشنبه در مراسم تجلیل از پژوهشگران برتر فیروزکوه که در دانشگاه آزاد اسلامی این منطقه برگزار شد، افزود: این مراسم به منظور تجلیل از پژوهشگران و تدوین اهمیت امر تحقیق و پژوهش برگزار شده است.
وی بیان کرد: در توسعه و فرهنگسازی تحقیق و پژوهش، رسالت مراکز تحقیقی و آموزشی نسبت به مراکز دیگر سنگینتر و مهمتر است.
این مسئول ادامه داد: باید موانع پیش رو را در راستای پیشبرد اهداف مهم از سر راه برداریم و زمینه را برای پژوهشگران و محققان فراهم کنیم تا بتوانند به دستاوردهای مهم و علمی دست یابند و راه خود را با پشتکار و نوآوری ادامه دهند.
تحقیقات کلید رشد ملتهاست
وی با بیان اینکه تحقیقات کلید رشد ملتهاست، بیان کرد: پیشرفت و تعالی جامعه و کشور منوط به پژوهش و تصمیمگیریهاست.
افشارنادری افزود: هر کشوری که پیشرفت میکند و پیشبرد اهداف خود را میبیند، نقش پژوهش را به خوبی در جامعه و منابع خود طراحی کرده است.
وی یادآور شد: رمز توسعه جوامع در دوران گذشته نیز همین موضوع بوده است و ما باید این میراث عظیم گذشتگان را همچون زندهای در میان مردگان حفظ کنیم و آن را به نسلهای بعدی و آینده انتقال دهیم.
نماینده عالی دولت در شهرستان فیروزکوه اضافه کرد: در توسعه و فرهنگسازی تحقیق و پژوهش، رسالت مراکز تحقیقی و آموزشی نسبت به مراکز دیگر سنگینتر و مهمتر است و باید این مراکز فرهنگ پژوهش را برای تعلیم و تربیت این طیف جوان که دائم در این مراکز در حال کسب علم هستند، پیادهسازی کنند.
استادان و مربیان باید انگیزه و خودباوری را در جوانان ایجاد کنند
وی اظهار داشت: استادان و مربیان باید این انگیزه و خودباوری را در جوانان برای سوق و پرواز به سوی پژوهش ایجاد کنند.
فرماندار فیروزکوه افزود: باید درس نوآوری، کارآفرینی، سازندگی و اقدامات دیروز آنها را در این زمینه سرآغاز توسعه و کلید واژه اقتصادی امروز بدانیم.
وی عنوان کرد: باید با تلاش و اهتمام جوانان و دولتمردان به تحقیقات ادامه دهیم و به دنبال نوآوریهای پژوهشی در عرصههای مختلف بود تا بتوان نقش اساسی و اصلی خود را در دنیا ایفا کرد و روزبهروز به طور همهجانبه پیشرفت کنیم.
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