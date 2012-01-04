حفظ و تکریم دستاوردهای علمی و پژوهشی نسل گذشته وظیفه مسئولان است

به گزارش خبرنگار مهر، سعید افشارنادری صبح چهارشنبه در مراسم تجلیل از پژوهشگران برتر فیروزکوه که در دانشگاه آزاد اسلامی این منطقه برگزار شد، افزود: این مراسم به منظور تجلیل از پژوهشگران و تدوین اهمیت امر تحقیق و پژوهش برگزار شده است.

وی بیان کرد: در توسعه و فرهنگسازی تحقیق و پژوهش، رسالت مراکز تحقیقی و آموزشی نسبت به مراکز دیگر سنگین‏تر و مهم‏تر است.

این مسئول ادامه داد: باید موانع پیش رو را در راستای پیشبرد اهداف مهم از سر راه برداریم و زمینه را برای پژوهشگران و محققان فراهم کنیم تا بتوانند به دستاوردهای مهم و علمی دست یابند و راه خود را با پشتکار و نوآوری ادامه دهند.

تحقیقات کلید رشد ملت‏هاست

وی با بیان اینکه تحقیقات کلید رشد ملت‏هاست، بیان کرد: پیشرفت و تعالی جامعه و کشور منوط به پژوهش و تصمیم‏گیری‏هاست.

افشارنادری افزود: هر کشوری که پیشرفت می‏کند و پیشبرد اهداف خود را می‏بیند، نقش پژوهش را به خوبی در جامعه و منابع خود طراحی کرده است.

وی یادآور شد: رمز توسعه جوامع در دوران گذشته نیز همین موضوع بوده است و ما باید این میراث عظیم گذشتگان را همچون زنده‏ای در میان مردگان حفظ کنیم و آن را به نسل‏های بعدی و آینده انتقال دهیم.

نماینده عالی دولت در شهرستان فیروزکوه اضافه کرد: در توسعه و فرهنگسازی تحقیق و پژوهش، رسالت مراکز تحقیقی و آموزشی نسبت به مراکز دیگر سنگین‏تر و مهم‏تر است و باید این مراکز فرهنگ پژوهش را برای تعلیم و تربیت این طیف جوان که دائم در این مراکز در حال کسب علم هستند، پیاده‏سازی کنند.

استادان و مربیان باید انگیزه و خودباوری را در جوانان ایجاد کنند

وی اظهار داشت: استادان و مربیان باید این انگیزه و خودباوری را در جوانان برای سوق و پرواز به سوی پژوهش ایجاد کنند.

فرماندار فیروزکوه افزود: باید درس نوآوری، کارآفرینی، سازندگی و اقدامات دیروز آنها را در این زمینه سرآغاز توسعه و کلید واژه اقتصادی امروز بدانیم.

وی عنوان کرد: باید با تلاش و اهتمام جوانان و دولت‏مردان به تحقیقات ادامه دهیم و به دنبال نوآوری‏های پژوهشی در عرصه‏های مختلف بود تا بتوان نقش اساسی و اصلی خود را در دنیا ایفا کرد و روز‌به‌روز به طور همه‌جانبه پیشرفت کنیم.