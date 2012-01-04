مخالفت چین با تحریم بانک مرکزی ایران/ پکن مخالف تحریم یکجانبه است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، چین اعلام کرد مخالف تحریم هایی است که رئیس جمهوری آمریکا علیه بانک مرکزی ایران امضا کرده است.

"هونگ لی" سخنگوی وزارت خارجه چین در پکن در پاسخ به پرسشی درباره تحریم ایران گفت : چین مخالف برتر قرار دادن یک قانون داخلی بر قوانین بین المللی و تحمیل تحریم های یکجانبه علیه دیگر کشورهاست.

همزمان با آغاز سال نو میلادی اوباما که در تعطیلات هاوایی به سر می برد تحریم‌هایی را علیه ایران امضا کرد. این تحریم‌ها تمام بانک های خصوصی و دولتی از جمله بانک مرکزی را شامل می شود.

تاکنون علاوه بر چین ، کره جنوبی، ژاپن ، ایتالیا و ترکیه هم ضمن ابراز ناخرسندی از تحریم‌های یکجانبه و خارج از چارچوب سازمان ملل متحد ایران از سوی آمریکا، خواستار مستثنی شدن از تحریم های علیه ایران شده اند.

روسیه نیز تحریم های ایران را بی مورد و غیر قانونی توصیف کرده است.