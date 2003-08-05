انگيزه واردات براي سيمان در كشور وجود ندارد

مدير عامل صنايع معدني وزارت صنايع و معادن در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي مهر گفت: افزايش قيمت وارداتي نسبت به قيمت رسمي آن درمراكز توليدي سبب از بين رفتن انگيزه واردات سيمان مي شود.

عباس صفاكيش افزود: بر اساس طرح جامع سيمان ، كارخانه هاي توليد كننده سيمان مي توانند در صورت افزايش قيمت اين محصول در بازار داخلي ، قيمت آن را بر اساس قيمت بازارعرضه كنند كه نه تنها به كاهش فعاليت واسطه گران منجر مي شود بلكه از پراخت يارانه از سوي دولت براي محصول وارداتي نيز جلوگيري مي كند.

وي تصريح كرد: وجود منبع ريالي براي واردات سيمان و كاهش اختلاف قيمت محصول وارداتي و بازار داخلي از مزيت هاي طرح جامع سيمان است كه اين امر به تعادل ميان عرضه و تقاضا در بازارهاي داخلي منجر خواهد شد.

وي گفت: وزارت بازرگاني به دليل اجراي سياست هاي دولت براي كاهش قيمت ها، تا كنون نتوانسته است اين طرح را اجرا كند كه اين امر به افزايش اختلاف ميان قيمت هاي موجود در بازار سيمان وكمبود آن منجر شد.

صفاكيش با تاكيد بر افزايش عرضه سيمان در كشور گفت: چنانچه طرح جامع سيمان در كشور اجرا شود بر اساس آن علاقه مندان مي توانند علاوه بر واردات سيمان ، بدون وجود كنترل قميتي اين محصول را بر اساس قيمت وارداتي عرضه كنند.

وي گفت: براي كنترل قيمت سيمان در بازار در استان هاي كشور ستاد هاي سيمان زير نظر استانداري ها تشكيل شده تا ضمن كنترل قيمت سيمان در بازار داخل، تعادل ميان عرضه و تقاضا ايجاد شود.

وي افزود: بيشترين كمبود سيمان در استان هاي مازندران، گلستان، استان مركزي، قم ، يزد و چهارمحال و بختياري وجود دارد كه ناشي از نبود كارخانه هاي توليد سيمان در اين استان ها است.

صفاكيش تصريح كرد: براي حل بحران در استان هاي ياد شده به ويژه استان يزد و چهار محال و بختياري تغييراتي در نحوه سهميه بندي سيمان ايجاد شده است.