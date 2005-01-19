موسويان ، سعيدي و خوشرو در مجلس ملي فرانسه سخنراني مي كنند

به گزارش خبرنگار خبرگزاري "مهر" ، اين نشست در قالب سميناري با عنوان " خاورميانه ، صلح ، ثبات و نقش ايران " و از سوي مجلس ملي و همچنين " مركز مطالعات ديپلماسي و دفاع فرانسه " برنامه ريزي شده است.

" گي تيسيه " - Guy Teissier ، رييس كميسيون امنيت ملي و نيروهاي مسلح مجلس ملي فرانسه ، " سيد حسين موسويان " ، " محمد سعيدي " و " غلامعلي خوشرو " تنها سخنرانان اين نشست خواهند بود و نمايندگان مجلس فرانسه ، سياستمداران و چهره هاي موثر اجرايي و تصميم گير ، برخي فرماندهان ارشد نظامي و نيز روساي شركت هاي بزرگ فرانسوي از جمله شركت كنندگان در جلسه امروز كميسيون امنيت ملي و نيروهاي مسلح مجلس ملي فرانسه هستند.

گزارش خبرنگار "مهر" مي افزايد : موضوع سخنراني موسويان " محيط امنيتي ايران " است و سعيدي و خوشرو نيز درباره مسائل هسته اي جمهوري اسلامي سخنراني خواهند كرد ؛ در اين جلسه همچنين شركت كنندگان درباره نقطه نظرات مطرح شده در نشست امروز به گفتگو مي پردازند.

به گفته كارشناسان ، نتايج اين جلسه مي تواند تاثيات مهمي در سياستهاي فرانسه در صحنه بين الملل و نيز افق روابط ميان تهران و پاريس داشته باشد.

پيگيري خبرنگار "مهر" و ديگر رسانه ها براي شركت در اين نشست نتيجه اي نداشته ؛ اما مقامات فرانسوي تاكيد مي كنند كه متن كامل مذاكرات و مباحثات نشست امروز در نشريه رسمي مجلس ملي فرانسه منتشر خواهد شد.