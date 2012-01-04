  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۱۴ دی ۱۳۹۰، ۱۱:۳۴

الهیاری:

2.5 میلیارد ریال به بهسازی پایانه مسافربری تربت حیدریه اختصاص یافت

2.5 میلیارد ریال به بهسازی پایانه مسافربری تربت حیدریه اختصاص یافت

تربت حیدریه - خبرگزاری مهر: شهردار تربت حیدریه از اختصاص دو میلیارد و 500 میلیون ریال اعتبار جهت بهسازی پایانه مسافربری این شهر خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی محمد الهیاری اظهار داشت: توسعه و بهسازی پایانه مسافربری شهر تربت حیدریه به صورت جدی در دستور کار قرار کرفت که به همین منظور اعتبار ویژه ای به این امر اختصاص یافت.

وی افزود: به منظور گازرسانی به این پایانه مبلغ یک میلیارد ریال، بهسازی و مبلمان شهری 700 میلیون ریال و ایجاد سکوی مسافر 800 میلیون ریال اعتبار هزینه شده است.

شهردار تربت حیدریه همچنین از خرید سه دستگاه اتوبوس از محل اعتبارات وزارت کشور و یارانه های دولتی خبر داد.

وی تصریح کرد: برای خرید این سه دستگاه اتوبوس 780 میلیون ریال سهم شهرداری و 1.2 میلیارد ریال توسط وزارت کشور تامین اعتبار شده است.

کد مطلب 1501002

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها