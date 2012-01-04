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۱۴ دی ۱۳۹۰، ۱۱:۲۶

مهدی زاده اشرفی:

80 درصد طرحهای پژوهشی دانشگاه آزاد فیروزکوه در دست اجراست

80 درصد طرحهای پژوهشی دانشگاه آزاد فیروزکوه در دست اجراست

فیروزکوه - خبرگزاری مهر: معاون پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه اظهار داشت: این دانشگاه در قالب طرح‏های پژوهشی دارای 150 طرح سازمان‏ یافته است که 80 درصد طرحها در دست اجراست.

به گزارش خبرنگار مهر، علی مهدی زاده اشرفی صبح چهارشنبه در مراسم تجلیل از پژوهشگران که در دانشگاه آزاد فیروزکوه با حضور مسئولان منطقه برگزار شد، افزود: دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه در سال 1364 تأسیس شد و در حال حاضر به مجمتع بزرگ آموزش و پژوهش تبدیل شده است.

وی گفت: این دانشگاه دارای بالغ بر 9 هزار دانشجوی در حال تحصیل در 69 رشته تحصیلی در مقاطع مختلف کارشناسی، کاردانی و کارشناسی‏ارشد است.

این مسئول ادامه داد: این دانشگاه دارای چند عنوان مجله علمی و پژوهشی و مقاله‏های علمی از استادان، 28 عنوان کتاب‏ علمی و تألیفی و 53 هزار عنوان کتاب در کتابخانه این واحد دانشگاهی است.

دستاوردهای دانشگاه آزاد فیروزکوه در نمایشگاههای بین المللی تحقیق و پژوهش

وی با بیان اینکه این دانشگاه دارای تیم‏های تحقیقاتی در کنفرانسهای علمی و تحقیقاتی است، بیان کرد: در نمایشگاههای بین‏المللی تحقیق و پژوهش نیز غرفه‏هایی از دستاوردهای این دانشگاه به نمایش گذاشته شد.

معاون پژوهشی دانشگاه آزاد ‌واحد فیروزکوه افزود: از ابتدای سال 90 کارگروه تحقیق و پژوهش در این شهرستان تشکیل شده است که در این کارگروه پژوهشگران، محققان و مسئولان ادارات، دانشگاه‏ها و مراکز صنعتی حضور دارند.

وی تأکید کرد: برای این کارگروه استراتژیها، برنامه‏ها، شرح وظایف و ساختهایی در دو قسمت تحقیق و پژوهش و فناوری اطلاعات تعریف شده است.

مهدی زاده اشرفی اضافه کرد: اضافه کرد: کمیته تحقیق و پژوهش که زیرنظر کارگروه قرار دارد، دارای سه بخش مجزای هسته‏های علمی، اجرایی و آمار و کمیته فناوری اطلاعات شامل سه بخش فناوری اطلاعات یا آی تی، اطلاعات و دبیرخانه کمیته است.

وی با تأکید بر اینکه سنگ بنای توسعه دانشگاهها تحقیق و پژوهش است، گفت: کمیته شناسایی نیز تشکیل شده تا مسیر توسعه و سازندگی با کمک پژوهشگران ادامه یابد.

کد مطلب 1501004

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