شورای عالی قرآن در کردستان راه اندازی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مسعود صفی یاری صبح چهارشنبه در جلسه اعضا و هیئت مدیره موسسات قرآنی مردمی استان کردستان اظهار داشت: در راستای انسجام بخشی به فعالیت های قرآنی در استان کردستان شورای عالی قرآن با مشارکت دستگاه ها و سازمان های متولی این بخش و با دبیر اداره کل تبلیغات اسلامی استان تشکیل و راه اندازی می شود.

وی عنوان کرد: با توجه به پیشنهاد اداره کل تبلیغات اسلامی استان کردستان و تصویب آن در شورای فرهنگ عمومی استان، شورای عالی قرآن همزمان با ایام الله دهه مبارک فجر فعالیت خود را در کردستان آغاز می کند که انتظار می رود این کار در راستای توسعه فعالیت های قرآنی در استان موثر باشد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان کردستان تشکیل و راه اندازی این شورا را در راستای انسجام بخشی به فعالیت های قرآنی در استان موثر دانست و گفت: با این کار می توان در راستای حمایت هرچه بهتر از فعالان حوزه قرآنی در استان گام های موثری را برداشت و در کنار آن از فعالیت های موازی در بین ادارات و سازمان های دولتی نیز پرهیز می شود.

موسسات قرآنی مردمی بهترین ظرفیت برای ترویج فعالیت های این بخش است

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به فعالیت های بسیار خوب موسسات قرآنی مردمی در استان کردستان و انجسام فعالیت های این حوزه یادآور شد: موسسات قرآنی با توجه به شاخصه و ویژگی مردمی که دارند بهترین ابزار و فرصت برای توسعه و تعمیق قرآن و آموزه های آن در جامعه به شمار می رود.

حجت الاسلام صفی یاری با اشاره به لزوم حمایت های بیشتر از فعالیت های موسسات قرآنی در استان کردستان افزود: اداره کل تبلیغات اسلامی استان در راستای تقویت فعالیت ها و برنامه های کاری خود از موسسات فعال حمایت می کند و از تشکیل موسساتی که تنها اسم و نام دارند نیز جلوگیری می کند.

وی در پایان خواستار مشارکت هرچه بهتر مدیران موسسات قرآنی استان کردستان در برنامه های مختلف شد و بیان کرد: اقدامات اساسی و زیربنایی بسیار خوبی در راستای حمایت و تقویت این موسسات صورت گرفته است که انتظار می رود با مشارکت خود اعضا این برنامه ها به خوبی اجرایی شود.

در ابتدای این نشست شماری از مدیران و اعضای هیئت مدیره اتحادیه موسسات قرآنی مردمی استان کردستان به بیان دیدگاه ها و گزارش فعالیت های صورت گرفته در این بخش پرداختند.