  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۱۴ دی ۱۳۹۰، ۱۱:۳۶

زارع:

طرح "بارش فکری حمل و نقل" در مشهد برگزار می شود

طرح "بارش فکری حمل و نقل" در مشهد برگزار می شود

مشهد - خبرگزاری مهر: دبیر اجرایی طرح بارش حمل و نقل مشهد از برگزاری نشست های تخصصی طرح "بارش فکری حمل و نقل شهری" به منظور استفاده از ایده های نو در این زمینه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا زارع برزشی اظهارکرد: این طرح با چهار نشست تخصصی در زمینه های حمل و نقل ریلی، ترافیک، هوشمندسازی حمل و نقل و حمل و نقل برون شهری از 9 بهمن تا 21 اسفند ماه در مشهد برگزار می شود.

مشاور جوان شرکت قطار شهری مشهد تصریح کرد: طرح بارش حمل و نقل نخستین بار است در مشهد اجرا می شود که ایده پردازی آن از تاریخ هشتم دی ماه جاری آغاز شده و تا 5 فروردین ماه 91 ادامه دارد.

زارع با بیان اینکه ظرفیت نشست های تخصصی محدود است یادآور شد: دانشجویان رشته های حمل و نقل و آمار می توانند در این طرح شرکت کنند؛ در پایان طرح نیز جوایز نفیسی برای حمایت از ایده پردازان در حوزه حمل و نقل شهری در نظر گرفته شده است.

وی بیان کرد: علاقه مندان به شرکت در این طرح می توانند جهت ثبت نام درنشست ها به سایت مشاور جوان شهرداری مراجعه و ایده های خود را حداکثر تا تاریخ 5 فروردین ماه 91در این سایت به ثبت برسانند.

شایان ذکر است، این طرح به همت گروه مشاوران جوان شهرداری مشهد و با حمایت سازمان های ترافیک، اتوبوسرانی، تاکسیرانی، پایانه ها، حمل بار، معاونت حمل و نقل و شرکت قطار شهری مشهد برگزار می شود.

کد مطلب 1501007

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها