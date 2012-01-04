طرح "بارش فکری حمل و نقل" در مشهد برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا زارع برزشی اظهارکرد: این طرح با چهار نشست تخصصی در زمینه های حمل و نقل ریلی، ترافیک، هوشمندسازی حمل و نقل و حمل و نقل برون شهری از 9 بهمن تا 21 اسفند ماه در مشهد برگزار می شود.

مشاور جوان شرکت قطار شهری مشهد تصریح کرد: طرح بارش حمل و نقل نخستین بار است در مشهد اجرا می شود که ایده پردازی آن از تاریخ هشتم دی ماه جاری آغاز شده و تا 5 فروردین ماه 91 ادامه دارد.

زارع با بیان اینکه ظرفیت نشست های تخصصی محدود است یادآور شد: دانشجویان رشته های حمل و نقل و آمار می توانند در این طرح شرکت کنند؛ در پایان طرح نیز جوایز نفیسی برای حمایت از ایده پردازان در حوزه حمل و نقل شهری در نظر گرفته شده است.

وی بیان کرد: علاقه مندان به شرکت در این طرح می توانند جهت ثبت نام درنشست ها به سایت مشاور جوان شهرداری مراجعه و ایده های خود را حداکثر تا تاریخ 5 فروردین ماه 91در این سایت به ثبت برسانند.

شایان ذکر است، این طرح به همت گروه مشاوران جوان شهرداری مشهد و با حمایت سازمان های ترافیک، اتوبوسرانی، تاکسیرانی، پایانه ها، حمل بار، معاونت حمل و نقل و شرکت قطار شهری مشهد برگزار می شود.