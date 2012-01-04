تلاش هنرمند مسلمان دیدن خداست

به گزارش خبرنگار مهر، دومین کارگاه نگارگری مهرهامون با تاکید بر "زیارت وارث"، شب گذشته (سه‌شنبه 13دی) با حضور سید قاسم ناظمی؛ معاون هنری سازمان فرهنگی‌هنری شهرداری تهران، اعضای هیات علمی دانشگاه هنر، هنرمندان و هنرجویان جوان و دیگر مدیران سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران در باغ موزه‌ی هنر ایرانی آغاز شد و تا 27 دی در این مکان برپاخواهد بود.

دلاور بزرگ‌نیا؛ رییس باغ‌ موزه هنرهای ایرانی در آیین گشایش این کارگاه تخصصی، با بیان این که این کارگاه از جمله برنامه‌های معاونت هنری سازمان فرهنگی‌هنری به مناسبت محرم و صفر با عنوان "خیمه هنر" است، گفت: اعتلای هنر شیعی و معرفی آثار نگارگران جوان در این حوزه به جامعه هنری از جمله اهداف این کارگاه تخصصی است.

او افزود: در این زمینه ضروری است برای تعمیق هنر شیعی و مبانی هنر اسلامی، نشست‌های تخصصی با حضور استادان و اعضای هیئت علمی دانشگاه برپا کنیم.

در ادامه این برنامه، بنی‌اردلان عضو هیات علمی دانشگاه هنر، با تا‌کید بر مبانی هنر اسلامی و تقاوت آن با دیگر مکاتب، اظهارکرد: آثار خلق شده در این حوزه، مخاطب را به حقیقت و شناخت خداوند هدایت می‌کند و برای او یادآوری و تذکری است به حق و حقیقت.

او با بیان این که نمی‌توان هنر اسلامی و نگارگری را با ملاک‌های غربی تبیین کرد، افزود: هنر نگارگری محدود به تعریف‌های غربی نیست و ما باید خودمان این هنر را تعریف کنیم.

بنی‌اردلان گفت: هنرمند در هنر اسلامی به قصد هنر کار نمی‌کند بلکه فعالیت او برای تقرب جستن به خداوند است که این امر موجب بصیرت هنرمند و ظهور این حقیقت در اثرش می‌شود.

عضو هیات علمی دانشگاه هنر، مشخصه هنر اسلامی را ارتباط کامل با زیبایی، خرد و هستی دانست و افزود: هنرمند در این حوزه به دنبال نشان‌دادن زیبایی‌ست و چهره حقیقت و جمال دوست را که زیبایی نامتنهایی و مطلق است، به تصویر می‌کشد. تمام تلاش هنرمند مسلمان برای این است که حضرت حق را ببیند و او را به تصویر بکشد و این کار برای او ذکر گفتن است.

او با اشاره به برپایی دومین کارگاه نگارگری مهرهامون، گفت: در سنت ما، فعالیت هنرمند نیایش و عبادت و تقرب جستن به حقیقت است. طبیعت زیباست اما هنرمند به دنبال به تصویر کشیدن این تناسب و تقارن نیست، بلکه طبیعت برای او آیه‌ای است که به وسیله آن امر پنهان و معشوق حقیقی نشان دهد. به همین دلیل در طبیعت جعل و تصرف می‌کند تا زیبایی خالق را به تصویر بکشد.

براساس این گزارش، مجید شریف‌زاده عضو هیات علمی دانشگاه هنر نیز در این مراسم با قرائت فرازهایی از زیارت وارث و نمایش تصاویر از پرده‌های عاشورایی به معرفی و تشریح جنبه‌های مختلف این آثار پرداخت و افزود: این آداب و فرهنگ از ابتدای ظهور تفکر شیعی در ایران شکل گرفته است و به گونه‌های مختلف هنری و به صورت هنر عاشورایی و شیعی بروز کرده است.

او با بیان این که هنرمندان براساس اعتقادات و تفکرات شیعی به واقعه عاشورا پرداخته‌اند، گفت: در فرهنگ ما هنر تعزیه و پرده‌های عاشورایی برای تماشا نیست، بلکه این آثار نوعی توسل و زیارت محسوب می‌شود.

بنابراین‌گزارش، مهر هامون کارگاهی آموزشی با موضوع نگاره‌های مذهبی و با تاکید بر زیارت وارث و از جمله برنامه‌های معاونت هنری سازمان فرهنگی‌هنری به مناسبت محرم و صفر با عنوان خیمه هنراست که از 13دی به مدت 10 روز در باغ موزه هنر ایرانی برپا خواهد بود. در این کارگاه تعدادی از هنرمندان نگارگر به خلق آثاری برگرفته از زیارت وارث می‌پردازند.

آیین پایانی این کارگاه تخصصی نیز 27 دی برگزار می‌شود که در این مراسم از آثار خلق شده رونمایی و برای عموم به نمایش گذاشته خواهد شد. همچنین به منظور حمایت از هنرمندان نگارگر تعدادی از آثار توسط سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران خریداری می‌شود.

این گزارش می‌افزاید "زیارت وارث" یکى از زیارت‌هاى سید الشهدا(ع‏) است که آن حضرت را به‌عنوان وارث آدم(ع‏)، نوح(ع‏)، ابراهیم(ع‏)، موسى(ع‏)، عیسى(ع‏)، محمد(ص)، على(ع‏)، فاطمه زهرا(س)، خدیجه کبرى(س) خطاب می‌کند. زیارت وارث ازامام صادق (ع‏) روایت‏ شده است و همراه آداب خاصى است که فضیلت بسیار دارد.