آمار مطالعه در کشور پایین است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام محمود ملک‌دار، با اشاره به اهمیت برپایی نمایشگاه تخصصی کتاب حوزه اظهار کرد: این فعالیت سبب ترویج فرهنگ دینی و کتابخوانی در جامعه می‌شود.



وی افزود: متأسفانه امروز کمتر به کتابخوانی توجه می‌شود و آمار مطالعاتی کشور در بین جمعیت جهانی پایین است.



معاون امور طلاب و دانش‌آموختگان حوزه‌های علمیه با اشاره به اهمیت تشویق مؤلفان و نویسندگان گفت: اگر نویسندگان و مولفان کتاب مناسبی به رشته تحریر درآورند که از سطح علمی غنی برخوردار باشد و مورد استقبال جامعه قرار گیرد، می‌توانیم شاهد تدوین تعداد بیشتری از کتاب‌ها از سوی نویسندگان در سال‌های آینده باشیم.



وی در ادامه گفت: متأسفانه برخی اوقات این آفت پیدا می‌شود که افرادی بدون درنظر گرفتن محتوایی قوی اقدام به تالیف و نویسندگی می‌کنند ولی برپایی نمایشگاه کتاب حوزه سبب توجه بیشتر به محتواها و سطح کتاب‌های

نوشته شده می‌شود.



ملک‌دار عنوان داشت: باید افراد قوی، صاحب‌نظر به بررسی آثار بپردازند و کتاب‌های نمونه تشویق و ترغیب شوند تا مولفان بتوانند در مراحل دیگر کتاب‌های بهتری ارائه کنند.



وی یادآور شد: کتاب‌های حوزوی باید از طرح‌های خاصی برخوردار و در موضوعات مختلف تنوع خاصی را داشته باشند، ولی هنوز به این مرحله نرسیده‌ایم تا تنوع کتاب‌ها تأمین شود.



دومین نمایشگاه تخصصی کتاب حوزه از 22 لغایت 27 دی ‌ماه در مجتمع امام خمینی(ره) برگزار می‌شود.

