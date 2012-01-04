خطر آنفلوانزای مرغی در مالزی/ مرگ یک شهروند چینی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه استار مالزی،"لیو تیونگ لای" در عین حال گفت: هنوز گزارشی مبنی بر انتقال این ویروس به مالزی دریافت نشده و از شهروندان این کشور خواست آرامش خود را حفظ کنند.

ویروس آنفلونزای مرغی با نرخ مرگ 60درصد در میان انسانهای مبتلا به این بیماری یک بیماری مهلک محسوب می شود که به تازگی جان یک شهروند چینی را نیز گرفت.

وی در این ارتباط گفت: "آنچه برای این مرد چینی اتفاق افتاده تنها یک مورد است. اگرچه مالزی با دقت و احتیاط همه جوانب به ویژه فرودگاهها را زیر نظر دارد."

وزیر بهداشت مالزی افزود: همه کسانیکه از کشورهای آلوده به این ویروس مانند چین، هنگ کنگ، ویتنام و اندونزی می آیند، در صورت بروز علایم اولیه به بیمارستان و قرنطینه منتقل می شوند.

