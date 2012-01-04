  1. بین الملل
  2. آسیای شرقی و اقیانوسیه
۱۴ دی ۱۳۹۰، ۱۱:۴۷

وزیر بهداشت خبرداد:

خطر آنفلوانزای مرغی در مالزی/ مرگ یک شهروند چینی

خطر آنفلوانزای مرغی در مالزی/ مرگ یک شهروند چینی

کوالالامپور – دفتر منطقه ای خبرگزاری مهر در جنوب شرق آسیا: وزیر بهداشت مالزی از همکاری نزدیک با وزارت بهداشت چین برای کنترل و نظارت بر گسترش ویروس آنفلوانزای مرغی در منطقه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه استار مالزی،"لیو تیونگ لای" در عین حال گفت: هنوز گزارشی مبنی بر انتقال این ویروس به مالزی دریافت نشده و از شهروندان این  کشور خواست آرامش خود را حفظ کنند.

ویروس آنفلونزای مرغی با نرخ مرگ 60درصد در میان انسانهای مبتلا به این بیماری یک بیماری مهلک محسوب می شود که به تازگی جان یک شهروند چینی را نیز گرفت.

وی در این ارتباط گفت: "آنچه برای این مرد چینی اتفاق افتاده تنها یک مورد است. اگرچه مالزی با دقت و احتیاط همه جوانب به ویژه فرودگاهها را زیر نظر دارد."

وزیر بهداشت مالزی افزود: همه کسانیکه از کشورهای آلوده به این ویروس مانند چین، هنگ کنگ، ویتنام و اندونزی می آیند، در صورت بروز علایم اولیه به بیمارستان و قرنطینه منتقل می شوند.
 

کد مطلب 1501016

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها