فیس بوک عامل اصلی یک سوم طلاقها

به گزارش خبرگزاری مهر، "آیا شبکه های اجتماعی می توانند زندگی زناشویی را به خطر بیندازند؟" این سئوالی است که امروز ذهن رفتارشناسان اجتماعی را به خود مشغول کرده است.

تحقیقاتی که تاکنون در این زمینه انجام شده است نشان می دهد که به خصوص فیسبوک یکی از دلایل دعواهای زناشویی و متارکه است، اما اکنون برپایه تحقیقی که سایت "طلاق آنلاین" (Divorce online) در انگلیس انجام داده است به نظر می رسد که این شبکه اجتماعی حداقل در این کشور به یکی از دلایل اصلی طلاق تبدیل شده است.

این سایت که به زوجینی که قصد طلاق دارند، سرویسهایی را ارائه می کند در این بررسیها دریافته است که یک سوم موارد طلاق به دلیل فیسبوک است.

مولفان این تحقیق که بر روی 5 هزار درخواست طلاق مطالعه کردند در این خصوص توضیح دادند: "فیسبوک به یک ابزار اولیه ارتباطات تبدیل شده است. درحقیقت پستهایی که افراد بر روی پروفایلهای خود می نویسند می تواند زندگی زناشویی آنها را به خطر بیندازند. همچنین دادگاه نیز قصد دارد از این پستها به عنوان یک منبع مستند دلیل طلاق استفاده کند."

روابط بر روی این شبکه اجتماعی با یک پیام معمولی آغاز می شود اما در دراز مدت می تواند به ماجرایی تبدیل شود که ازدواج فرد را در یک موقعیت مخاطره آمیز جدی قرار می دهد.

براساس گزارش دیلی تک، برپایه ارقام موجود، فیسبوک در 33 درصد از موارد درخواست طلاق به عنوان دلیل ذکر شده است که این رقم در سال 2009 برابر با 20 درصد بود.