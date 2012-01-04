به گزارش خبرنگار مهر، یحیی آل‌اسحاق در هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران با اشاره به اجرای موفق فاز اول قانون هدفمندی یارانه‌ها گفت: باید از دولت به دلیل اجرای شجاعانه این قانون تشکر کرد. اما او از اهمیت ارزیابی نقاط ضعف و قوت فاز نخست اجرای مرحله نخست این طرح نیز سخن گفت و افزود: این موارد باید در فاز دوم مراعات شود.

رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران افزود: دیدگاههای متفاوتی در زمینه میزان توفیق قانون هدفمندی یارانه‌ها وجود دارد، به این معنا که گروهی معتقدند که فاز اول هدفمندسازی یارانه‌ها با نارسایی‌هایی همراه بوده است و در نگاهی عمیق‌تر باید دید که آیا نتیجه به دست آمده با اهداف مورد نظر تطابق داشته است.

وی تصریح کرد: برخی نیز بر این عقیده‌اند که تورم و بازتاب‌های اجتماعی ناشی از اجرای این طرح به خوبی مدیریت شده و مشکلی از این ناحیه وجود ندارد.

آل‌اسحاق گفت: به هر حال، اجرای این طرح با مشکلاتی همراه بوده است. اما آنچه که در فاز دوم باید مورد توجه قرار گیرد این است که آیا تمام جوانب در فاز دوم به صورت جامع طراحی شده است؟ و آیا آسیب های ناشی از اجرای فاز نخست هدفمندی یارانه ها با اجرای فاز دوم برطرف می شود؟

وی ابهامات بخش‌خصوصی از اجرای فاز دوم را نیز در قالب پرسش‌های دیگری مطرح کرد؛ از جمله اینکه آیا اکنون زمان مناسبی برای اجرای فاز دوم است واینکه اجرای فاز دوم این قانون اولویت نظام یا رفع معضل بیکاری در اولویت قرار دارد.

آل‌اسحاق سپس گفت: بخش تولید، پس از آزاد سازی حامل های انرژی، به رغم افزایش هزینه‌های تولید نسبت به کنترل قیمت ها با سازمان حمایت همراهی کرد؛ در چنین شرایطی آیا تولید کنندگان ، تحمل ادامه این روند را در فاز دوم نیز خواهند داشت.

وی اظهار داشت: این نوع محاسبه یارانه‌های تولید که برای مثال گفته می شود، گازوییل 300 تومانی با نرخ 150 تومان به واحد های تولیدی اختصاص یافته است و تخفیف 150 تومانی در نرخ گازوییل به عنوان یارانه تولید عنوان می شود، یارانه نیست چراکه در بخش خدمات و حمل ونقل هزینه می شود.

همچنین در ادامه، مجیدرضا حریری، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران گفت: باید مشخص شود که هدف، هدفمندی یارانه ها بوده یا حذف قسمتی از یارانه‌ها دنبال می‌شده است.

وی، آنچه را که تاکنون زیر عنوان هدفمندی یارانه ها انجام شده هدفمندی یارانه ندانست و آن را تنها حذف بخشی از یارانه ها خواند و گفت: هدفمندی یک تعریف دارد و حذف یارانه از اقتصاد یک تعریف دیگر. بهتر است در مسایل اقتصادی و علمی تعارف را کنار بگذاریم. من شاید بیشتر از شما به مجریان قانون هدفمندی علاقمند باشم اما وقتی اشتباهی وجود دارد دلیلی ندارد که آن را بیان نکنیم.

حریری اجرای مرحله اول هدفمندی یارانه ها را ناموفق دانست و گفت: «موفقیت یک طرح اقتصادی از نتیجه آن مشخص است.

همچنین مسعود دانشمند، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران نیز گفت: اینکه یارانه ها را برداریم و در جایی دیگر آن را پرداخت کنیم راه به جایی نمی برد. ما باید ببینیم که کشورهای دیگر که یارانه نمی دهند اما تولید و اقتصاد قوی و بخش خصوصی کارآمد دارند چه کرده اند.

وی، تصریح کرد: باید به ساختار تولید در کشور توجه کنیم و اشکال و ایرادات را بازبینی کنیم. او تأکید کرد: اگر دولت بنا دارد که فاز دوم هدفمندی یارانه ها را اجرا کند باید دو نکته را مورد توجه قرار دهد؛ نخست آنکه فرایند تولید بازنگری شود و دوم نرخ ارز باید اصلاح شود.

دانشمند گفت: اگر این دو شاخص را ملاک قرار دهیم دیگر نیازی به حمایت های دولت و پرداخت یارانه نخواهیم داشت.

عباسعلی قصاعی، عضو دیگر هیات نمایندگان اتاق تهران نیز گفت: اقتصاد و صنعت فعلا در قعر بحران و رکود به سر می‌برد و آغاز چنین طرح خطیری، به مصلحت نیست و لازم است، اتاق در این باره باید مصلحت‌اندیشی کند.

وی گفت: با توجه اینکه در روز های اخیر، بحران بزرگی در زمینه ارز به وجود آمد، انتظاراین بود که بیشتر زمان این نشست به موضوع نرخ ارز اختصاص یابد. این موضع گیری می توانست سکوت سیاست گذارانبازار ارز را نیز بشکند.

سیدحمید حسینی، عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران نیز گفت: دولت باید برای اجرای گام دوم قدم بردارد تا دستاوردهای قبلی از بین نرود.

وی اظهار داشت: اگر دولت در یکی دو ماه آینده اقدامی نکند و گام دوم را اجرا نکند با توجه به افزایش قیمت انرژی و ارز، تمام خواسته های دور اول اجرا از بین می رود.

عضو هیات رییسه اتاق تهران البته پیشنهاداتی هم برای اجرای گام دوم طرح ارائه داد و گفت: در اجرای گام دوم از هدفمندی یارانه ها باید سه دهک بالای جامعه و ایرانیان خارج از کشور از لیست یارانه بگیرها حذف شوند. هم چنین برای این که تولید روستایی کشور از بین نرود دولت باید برای پرداخت یارانه نقدی به خانوارها سقف تعیین کند و مثلا بیشتر از 5 نفر یارانه پرداخت نکند.

حسینی با اشاره به آسیب هایی که اعطای یارانه نقدی برای خانوارهای پرجمعیت روستایی دارد گفت: اعطای میزان بالای یارانه نقدی باعث می شود انگیزه تولید و کار در این افراد از بین برود.

حسینی همچنین فعال تر شدن صندوق توسعه ملی برای کمک به بخش تولید در گام دوم اجرای هدفمندی یارانه ها را ضروری خواند و هم چنین از دولت خواست تا در زمان اجرای گام دوم دست به آزادسازی بزند و با اجرای سیاست های پولی و مالی درست دخالت خود را در اقتصاد به حداقل برساند.

همچنین، محمدرضا بهرامن نیز گفت:دولت با اجرای فاز نخست قانون هدفمندی یارانه ها به دنبال آن بود که به آحاد جامعه کمک کند.اما تولید که بخشی از آحاد جامعه بود مورد توجه قرار نگرفت.

عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران ادامه داد: در فاز دوم، تولید باید به عنوان بخشی از آحاد جامعه مورد توجه قرار گیرد و در شرایطی که قرار است از تعداد دهک های مشمول دریافت یارانه کاسته شود به یارانه تولید اختصاص افزوده شود تا آسیب پذیری این بخش به حداقل برسد.

همچنین محمدمهدی راسخ، دبیرکل اتاق تهران نیز گفت: پیش از اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها لازم است که گزارشی توسط دستگاه های مستقل از سیستم اجرایی هدفمندی یارانه ها تهیه شده و نتایج به دست آمده در یک سال گذشته را بررسی کند سپس برای اجرای مرحله دوم تصمیم گیری شود.

وی در عین حال خواستار ارائه جزئیات نحوه اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها به نخبگان اقتصادی کشور شد تا نظرات و پیشنهادات آنان، دولت را در اجرای بهتر قانون کمک کند.

راسخ خاطرنشان کرد که قانون هدفمندی یارانه ها اهدافی را ترسیم کرد که از جمله آن کاهش وزن دولت در اقتصاد است اما آنچه رخ داد حضور جدی دولت در قیمت گذاری ها بود.

به گفته وی، یکی دیگر از اهداف هدفمندی یارانه ها، بهره گیری از تکنولوژی های نوین در صنایع بود تا مصرف حامل های انرژی کاهش یابد حال سوال این است که آیا این هدف نیز محقق شد؟

راسخ ادامه داد: هر طرح خوب باید در زمان خوب اجرا شود بنابراین در شرایطی که رکود تورمی حاکم است و بازار ارز ملتهب و تسهیلات بانکی نیز قفل شده است، آیا اجرای فاز دوم هدفمندی در شرایط سخت فعلی لازم است.

جمشید عدالتیان عضو دیگر هیئت نمایندگان نیز با طرح این سوال که آیا دولت از اجرای مرحله نخست هدفمندی یارانه ها تخطی کرده است یا خیر؟ گفت: دولت در این مرحله قانون را به درستی اجرا نکرد و وظیفه اتاق بازرگانی و بخش خصوصی است که دولت را نسبت به اجرای صحیح قانون گوشزد کند.

وی با بیان اینکه اقتصاد ایران امروز در شرایط سخت به سر می برد و محدودیت های بین المللی نیز عرصه را تنگ کرده است باید در اجرای فاز دوم هدفمندی تامل کرد.

مسعود خوانساری دیگر عضو هیأت نمایندگان اتاق تهران خواستار آن شد که موضوع هدفمندی یارانه ها و نحوه اجرای آن از سوی دولت به کمیسیون های 6 گانه اتاق تهران ارجاع داده شود تا در این کمیسیون ها گزارش عملکرد یکساله این قانون تهیه و پیشنهادات نحوه اجرای فاز دوم استخراج شود.

خوانساری تصریح کرد که پس از بررسی آن در کمیسیون های اتاق تهران، جمع بندی نظرات به هیآت نمایندگان آمده و ضمن بررسی و تحلیل بیشتر به تصویب برسد و برای مراجع مسوول ارسال شود.